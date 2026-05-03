Octavos de Final del Torneo Apertura 2026: Sigue en Vivo la Definición de Clasificados

La emoción del fútbol argentino se intensifica a medida que se cierran las fases de clasificación del Torneo Apertura 2026. Con 13 equipos ya confirmados en octavos de final, solo cuatro lugares permanecen disponibles, los cuales se definirán en la conclusión de la novena y última jornada.

En una jornada llena de acción el pasado domingo, se disputaron seis partidos del Grupo B. Aldosivi de Mar del Plata y Independiente Rivadavia de Mendoza protagonizaron un reñido empate 1 a 1. En simultáneo, se vivieron otros encuentros donde Racing y Huracán también finalizaron sin goles, mientras que Rosario Central y Tigre igualaron 1 a 1. Sin embargo, Belgrano de Córdoba brilló al vencer a Sarmiento de Junín con un contundente 4 a 0, y Gimnasia de La Plata superó a Argentinos Juniors por 2 a 0.

El último partido de la jornada tuvo como protagonistas a River Plate y Atlético Tucumán, que se enfrentaron en el Estadio Monumental, sumando así otro capítulo a la apasionante liga argentina.

Clasificación en Zona A y B

De la Zona A, ya han asegurado su lugar en los playoffs equipos como Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba, Independiente, Lanús y San Lorenzo. Únicamente queda un puesto por definir, que actualmente es ocupado por Unión de Santa Fe, a la espera de los resultados de Defensa y Justicia e Instituto de Córdoba, quienes jugarán el lunes.

En el Grupo B, los equipos que se han ganado un lugar en octavos son Huracán y Racing, que sellaron su pase mediante un empate 0 a 0. Los otros clasificados en orden son Independiente Rivadavia, River Plate, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Gimnasia de La Plata. Tigre y Sarmiento, junto a Barracas Central, Banfield, Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto, no lograron avanzar.

Empate sin goles entre Racing y Huracán, que les permitió avanzar a octavos de final.

Prensa Huracán



Impacto de la Clasificación en Octavos de Final

La posición final de cada equipo será crucial para definir la localía en los cruces de octavos de final. Los líderes de cada zona disfrutarán de la ventaja de local, mientras que la gran final se programó para el 24 de mayo, un duelo esperado por todos los aficionados.

En esta edición del Torneo Apertura 2026, los 30 clubes están divididos en dos zonas de 15. Cada equipo compite en un formato de todos contra todos, sumando además un clásico y un interzonal. Tras 16 fechas, los ocho mejores avanzan a los octavos de final, donde se disputarán eliminatorias a un solo partido para definir al campeón.

La liga continuará en el segundo semestre del año, tras el Mundial 2026, con el Torneo Clausura, que seguirá un formato similar pero con los locales invertidos. Los puntos acumulados en ambos torneos influirán en las tablas Anual y de promedios, determinando así la clasificación a las copas internacionales y posibles descensos.