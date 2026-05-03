Sheinbaum devuelve tierras en Atenco, 20 años tras la represión del Mayo Rojo

Claudia Sheinbaum Restituye Tierra en Atenco, 20 Años Después del Mayo Rojo

Este domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un emotivo acto en San Salvador Atenco, marcando un hito en la lucha por justicia y reparación territorial. La entrega de 81 parcelas coincide con el vigésimo aniversario de una de las represiones más violentas en la historia reciente del país.

El evento en Atenco fue un acto simbólico de justicia y reivindicación de derechos (Captura de Video).

Una Restitución Histórica

Sheinbaum lideró la segunda fase del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, entregando 81 parcelas que totalizan 54.5 hectáreas al ejido local. Este proyecto comenzó bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y busca reparar el daño histórico causado a la comunidad.

Un Recordatorio del Mayo Rojo

El acto de restitución coincide con el vigésimo aniversario del Mayo Rojo de 2006, cuando la policía reprimió violentamente a quienes defendían sus tierras frente a la construcción de un aeropuerto. Este suceso dejó un saldo de detenciones, torturas y la muerte de dos personas: Javier Cortés y Alexis Benhumea.

Acciones del Plan de Justicia

La estrategia implementada por el gobierno federal incluye diversas acciones de calado:

Restitución de 430 parcelas en 2023 y 81 parcelas en esta ocasión.

en 2023 y 81 parcelas en esta ocasión. Creación de siete mesas de trabajo en áreas como agricultura, salud y educación.

en áreas como agricultura, salud y educación. Perforación de 14 pozos de agua potable de un total de 22 solicitados.

de un total de 22 solicitados. Atención médica a sobrevivientes a través del IMSS Bienestar .

. Declaración del lago de Texcoco como área natural protegida en 2022.

Demandas de Justicia Persisten

A pesar del avance en la restitución de tierras, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra subrayó la necesidad de justicia integral. En un manifiesto, pide el castigo a quienes perpetraron la represión de 2006, mencionando a líderes políticos que actualmente gozan de impunidad.

Un Cambio de Enfoque

Durante su discurso, Sheinbaum enfatizó la transformación en la relación entre el gobierno y la comunidad. Afirmó que «donde hubo despojo, hoy hay restitución» y destacó su compromiso con el diálogo en lugar de la represión, al relatar cómo resolvió un conflicto reciente con los pobladores a través de la comunicación directa.