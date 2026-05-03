Fallo en el avión de Pedro Sánchez obliga a aterrizaje en Turquía: aumentan los incidentes en sus vuelos

Incidente Aéreo Retrasa Viaje de Pedro Sánchez a Armenia

Una inesperada parada en Turquía ha alterado el itinerario del presidente español, quien se dirige a una importante cumbre europea. A pesar del contratiempo, el mandatario asegura su asistencia al encuentro.

Durante su viaje hacia Armenia para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea, Pedro Sánchez se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en Ankara. Este incidente se produjo tras la detección de un fallo técnico en su avión, un Airbus A310, que había despegado desde Madrid.

Aterrizaje Forzoso por Fallo Técnico

El avión partió de la base aérea de Torrejón de Ardoz poco antes de las cuatro de la tarde, dirigido a la capital armenia. Las expectativas eran altas, ya que la cumbre congrega a líderes europeos para abordar temas cruciales de cooperación regional.

Protocolo de Seguridad Activado

Fuentes gubernamentales indicaron que el incidente no revestía gravedad, pero se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. La tripulación siguió las instrucciones y tomó la decisión de aterrizar preventivamente en Ankara, lo que provocó una reprogramación de la agenda del presidente.

Un Nuevo Itinerario para Sánchez

El presidente pasará la noche en Turquía con planes de reanudar su viaje a Armenia a primera hora del lunes. Aunque esto representa un ligero retraso en su agenda, Sánchez está comprometido a participar en la cumbre.

Flota Aérea de la Fuerza Española

La Fuerza Aérea Española dispone de una flota de siete aviones oficiales para el transporte de autoridades, incluyendo dos Airbus A310 y cinco Falcon 900. Estas aeronaves son utilizadas por figuras clave del gobierno, como el presidente y el Rey, desde la base de Torrejón de Ardoz.

Incidentes Previos en Vuelos Oficiales

A pesar de su histórico mantenimiento, la flota ha enfrentado problemas técnicos en el pasado. En septiembre de 2025, un vuelo a París tuvo que regresar a Madrid por un riesgo de despresurización. Un año antes, otro viaje que incluía a la familia del presidente también requirió un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, todos estos episodios han sido considerados como incidentes menores.