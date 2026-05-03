Milei arremete contra Geuna: «Es una basura mentirosa»

En un episodio reciente de creciente hostilidad, el presidente Javier Milei arremetió contra la periodista Luciana Geuna en su cuenta de la red social X, tras sus declaraciones en un programa televisivo. Este cruce ha puesto en el centro del debate la libertad de prensa en Argentina.

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el periodismo ha alcanzado un nuevo nivel. Este domingo, Javier Milei desató un ataque en su cuenta de la red social X contra Luciana Geuna, periodista de Todo Noticias y El Trece, describiéndola como «basura mentirosa». Esta agresión se produjo después de que Geuna defendiera su trabajo en un programa televisivo, en el que se abordaron las acusaciones sobre grabaciones realizadas en la Casa Rosada.

Durante su participación en La noche de Mirtha, Geuna aseguró que «no cometió ningún delito» al registrar imágenes en la sede del gobierno, provocando la ira del presidente. Su respuesta se sumó a las críticas que han caracterizado la comunicación digital de Milei, cargada de descalificativos.

Un Presidente contra la Prensa: Acusaciones y Descalificaciones

Este episodio no es aislado. Anteriormente, Milei ya había dirigido su furia contra Geuna y el periodista Ignacio Salerno, a quienes denució como «basuras repugnantes» por su cobertura crítica de la Casa Rosada. La molestia del Presidente parece originarse en su percepción de que los medios cuestionan su administración de forma injusta.

Desde el entorno de Milei se afirma que Geuna violó protocolos de seguridad con su filmación, mientras que la periodista argumenta que su accionar fue una expresión válida de la libertad de prensa en un edificio gubernamental perteneciente a todos los argentinos. Sin embargo, el Presidente prefiere reaccionar con comentarios hostiles ante las críticas recibidas.

Controversia Visual: El Uso de Inteligencia Artificial como Arma

La escalofriante tensión dio un giro sin precedentes cuando Milei compartió una imagen generada por IA en la que aparece Geuna esposada. Esta acción desató un fuerte rechazo entre la sociedad y gremios de la prensa, quienes ven en este tipo de montajes una peligrosa tendencia a criminalizar la labor periodística.

El uso de herramientas digitales para atacar a Geuna establece un peligroso precedente en la relación entre el gobierno y los medios. Según informaron diversas fuentes, esta estrategia tiene como objetivo desprestigiar a los periodistas y enviar un mensaje intimidatorio a otros profesionales del ámbito.

El conflicto culminó en un periodo complicado para el Gobierno, marcado por denuncias de corrupción que afectan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación del programa de Geuna fue el detonante que llevó al cierre temporal de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, una decisión que generó una ola de críticas. Tras el revuelo, Milei anunció la reapertura de la sala y una conferencia de prensa del jefe de Gabinete con los acreditados.