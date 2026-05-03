Santilli y Pareja: La Nueva Dupla de Karina para la Provincia

Movimientos políticos al interior del partido sugieren una clara estrategia electoral en la provincia. El binomio formado por Sebastián Pareja y Diego Santilli se perfila como competidor sólido frente al peronismo.

En el contexto de la organización electoral rumbo a 2027, La Libertad Avanza (LLA) está empezando a definir sus líneas de acción en la provincia de Buenos Aires. La posible fórmula que encabezarían Sebastián Pareja, líder del partido bonaerense, y Diego Santilli, actual ministro del Interior, ha tomado forma tras una reciente presentación pública en Suipacha, impulsada por Karina Milei, presidenta del partido nacional.

Un nuevo proyecto político

Fuentes cercanas a la agrupación libertaria aseguran que, luego del lanzamiento de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (Efdap), las posibilidades de esta candidatura aumentan. Durante el evento, la hermana del Presidente destacó la relevancia de esta dupla, lo que no ha pasado desapercibido para los círculos políticos.

La decisión final recae en Karina Milei

A pesar del impulso, desde LLA aclaran que la figura decisiva será Karina Milei, quien tiene la última palabra sobre los candidatos. Confiando en su visión, Pareja se muestra optimista, aunque siempre enfatiza: “Voy a estar donde Javier y Karina lo requieran. Lo esencial es el proyecto colectivo”.

La ruta hacia 2027

El legislador ha comenzado a recorrer distintos distritos en la última semana, dialogando con referentes locales para organizar los pasos de cara a la campaña. Su primera parada fue en Escobar, acompañado de su círculo más cercano, que incluye a figuras como Ramón “Nene” Vera y Luciano Olivera, quienes son clave en la estructura del partido.

Fortaleciendo la estrategia territorial

Uno de los organizadores del acercamiento en Escobar destacó la importancia de “fortalecer el trabajo territorial, ordenar la estructura y consolidar una estrategia clara” para los próximos meses. Esta reunión es solo el inicio de una serie de encuentros estratégicos que Pareja planifica en su rol como presidente de LLA.

Las divisiones internas y externas

Sin embargo, las tensiones son evidentes, especialmente entre el sector cercano al diputado provincial Agustín Romo y otros miembros del partido. La disputa, que ya se ha judicializado, complica la unidad interna. Desde el entorno de Romo, se señala que algunos militantes digitales han traspasado límites, generando situaciones de intimidación.

La postura frente a Diego Santilli

En cuanto a Santilli, su afiliación sigue generando debates dentro de LLA. Algunos consideran que su integración completa al partido es fundamental para fortalecer la candidatura. Por lo tanto, exigen un compromiso explícito similar al que mostró Patricia Bullrich, quien dejó el PRO para unirse a LLA de manera formal.

Movimientos en el interior

Por su parte, Santilli también ha agendado encuentros con líderes de localidades que buscan abordar problemáticas económicas y realizar gestiones efectivas. A raíz de estos diálogos, se han presentado proyectos concretos que cuentan con apoyo para su avance.