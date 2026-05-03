Rating del Sábado: ¿Logró Juana Viale superar a los ex Gran Hermano en este fin de semana XL?

Mirtha Legrand continúa su descanso: Juana Viale al mando de la mesa

La reconocida figura de la televisión argentina, Mirtha Legrand, mantiene su ausencia en pantalla debido a problemas de salud, lo que ha generado gran expectativa sobre cómo su nieta, Juana Viale, se desempeña al frente del emblemático ciclo.

Mirtha Legrand se toma una pausa por salud

Por tercera semana consecutiva, Mirtha Legrand no pudo realizar su programa debido a una gripe. A pesar de su deseo de continuar grabando, los médicos le recomendaron permanecer en su hogar hasta que se recupere por completo.

Juana Viale repite en la conducción

La noche de Mirtha, transmitido por El Trece, no logró posicionarse como el programa más visto del día, pero se ubicó en el tercer lugar con un promedio de 3,5 puntos, lo que representa una pequeña caída de 0,5 puntos en comparación con el sábado anterior. Viale condujo la «mesaza», que incluyó al presentador Julián Weich, y las periodistas Luciana Geuna y María O’Donnell, además del economista Miguel Ángel Boggiano. Sin las típicas preguntas incisivas de Mirtha, el programa logró mantener un ambiente dinámico y abierto a la conversación.

Riesgos televisivos y nuevos formatos

El programa más visto del día fue nuevamente La noche de los ex, un ciclo de Gran Hermano bajo la conducción de Roberto Funes Ugarte, que alcanzó 7,7 puntos en su primera parte y 5,8 en la segunda. Escape perfecto, presentado por Iván de Pineda y China Ansa, ocupó el segundo lugar con 5,9 puntos, mostrando la competencia intensa en la franja horaria.

Cine y entretenimiento en la programación

El Top Five se completó con la oferta de Cine Telefe, que presentó la película «El diablo viste a la moda» con un promedio de 4,2 puntos, y el ciclo Cine 13, que emitió «Cazarrecompensas» con 4 puntos. Estos resultados rompieron la monotonía de los ratings, marcando un cambio en la tendencia habitual.

El regreso de Mirtha y el impacto en el prime time

Se anticipa que el próximo sábado 9 de mayo Mirtha Legrand regrese a su programa, lo que podría reconfigurar los números del prime time. Además, la jornada del sábado estuvo influenciada por un fin de semana largo, lo que puede haber alterado los hábitos de consumo televisivo de la audiencia.

Clasificación general de los canales

En América, el programa Secretos verdaderos se destacó con un promedio de 1,3 puntos. En Elnueve, Implacables registró 1,1 puntos, presentando un descenso de cinco décimas respecto a la semana anterior. En la Televisión Pública, ADN buena salud logró 0,5 puntos, mientras que Net alcanzó la misma cifra con su película Jugada cruzada. Bravo tuvo un promedio general de 0,2 puntos con Enfermeras.

La contienda por el rating

En la clasificación general, Telefe lidera con 4 puntos, subiendo 7 décimas frente al repunte de La noche de los ex. El Trece, con 3,6 puntos, se posiciona en segundo lugar, mientras que América sigue en el tercer puesto con 1 punto, por delante de Elnueve con 0,7.

Expectativas para el programa de Gran Hermano

Este domingo, Gran Hermano volverá a estar en el centro de la atención con su gala habitual. La emoción está centrada en la eliminación de nominados, con 17 participantes en riesgo. La tensión aumentará, especialmente con el anuncio del próximo eliminado el lunes, prometiendo así un fin de semana cargado de drama y espectáculo.