Diego Luna se une al live action de Enredados de Disney

Diego Luna se Une a la Nueva Adaptación de "Enredados" en Acción Real

El talentoso actor mexicano, Diego Luna, continúa su viaje por el universo de Disney al unirse a la emocionante adaptación de acción real de "Enredados", el aclamado clásico de 2010 inspirado en el cuento de Rapunzel.

Esta nueva interpretación sigue la vida de Rapunzel, una joven con una cabellera dorada que ha estado prisionera en una torre desde su infancia. Su existencia cambiará drásticamente al cruzarse con Flynn Rider, un ladrón aventurero que se convierte en su inesperado cómplice en la fuga. Juntos, se embarcarán en una travesía que les llevará a descubrir el mundo exterior y las verdaderas raíces de su historia.

Una Nueva Era para un Clásico Querido

La versión animada de «Enredados», lanzada hace más de quince años, fue un éxito rotundo, recaudando más de 590 millones de dólares en taquilla y dando lugar a una serie televisiva. Ahora, Disney busca dar un nuevo aire al clásico, integrando una perspectiva contemporánea, un elenco fresco y una estética más realista.

Protagonistas y un Personaje Inédito

Los roles principales estarán a cargo de Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim interpretando a Flynn Rider. La talentosa Kathryn Hahn también se unirá al elenco, que presenta una mezcla de jóvenes promesas y figuras consolidadas de la actuación. En un giro intrigante, Diego Luna interpretará un personaje original creado específicamente para esta adaptación. Por el momento, Disney no ha revelado más detalles sobre la identidad de su nuevo personaje, lo que genera gran expectativa.

Detalles de Producción y Rodaje

La película será dirigida por Michael Gracey, conocido por su trabajo en «The Greatest Showman», mientras que el guion estará a cargo de Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor. La producción estará supervisada por Kristin Burr bajo la batuta de Disney Live Action. Los planes de rodaje están establecidos para iniciar en junio de este año en España, aunque aún no se ha confirmado una fecha de estreno oficial.

Un Momento Brillante para Diego Luna