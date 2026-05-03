Explosión en Bristol deja dos muertos

Una explosión en una casa de Bristol ha cobrado la vida de dos personas, generando conmoción en la comunidad. Las autoridades han calificado el evento como un incidente mayor, intensificando la investigación sobre las causas del suceso.

El hecho ocurrió en Sterncourt Road alrededor de las 6:30 a.m. del domingo. La policía de Avon y Somerset ha activado un operativo especial, considerando el origen de la explosión como sospechoso.

Investigación en marcha

Según comunicado oficial, no hay otros sospechosos relacionados con el caso, y no se clasifica como un ataque terrorista. Las fuerzas de seguridad están trabajando arduamente para esclarecer los detalles del incidente.

Evacuación de residentes

Los vecinos que habitan en el área restrigida han sido evacuados y se encuentran en un centro de descanso temporal. La comunidad está colaborando con las autoridades, que buscan garantizar la seguridad de todos.

Impacto en la comunidad

La tragedia ha dejado a muchos en estado de shock. Los residentes locales expresaron su tristeza por la pérdida de vidas en este insólito evento y esperan respuestas rápidas sobre lo sucedido.