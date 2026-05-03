Ministro afirma que Polanski no es apto para liderar un partido tras su polémico tuit

Críticas a Polanski por su reacción a la violenta agresión en Golders Green

El ministro de Transporte del Reino Unido, Heidi Alexander, ha calificado como "repugnante" la respuesta de Zack Polanski a la reciente agresión en Golders Green, sugiriendo que él no está capacitado para liderar un partido político.

Un tuit polémico

La controversia comenzó cuando Polanski, líder del Partido Verde, compartió un tuit insinuando que las fuerzas policiales utilizaron fuerza excesiva al arrestar al sospechoso de un ataque que dejó a dos hombres judíos heridos. Este tuit aseguraba que los oficiales estaban "repetidamente pateando violentamente a un hombre con problemas mentales".

En reacción a esta publicación, Alexander expresó su indignación durante una entrevista en Sky News, señalando:

"Lo que hizo fue asqueroso y completamente inaceptable. Los policías se enfrentaron al peligro, armados solo con un Taser que ya habían utilizado. El sospechoso aún tenía un cuchillo en su mano. Estaban armados de valor y entrenamiento."

La disculpa de Polanski

Después de la crítica recibida por parte de la jefatura de la Policía Metropolitana, que argumentó que sus comentarios socavaban la confianza en las autoridades, Polanski se disculpó, admitiendo que Twitter no era el foro adecuado para sus comentarios. Reconoció la valentía de los policías y se mostró afectado por la violencia, especialmente como judío.

Consecuencias del ataque

El caso ha tomado un giro grave; Esse Suleiman, de 45 años, ha sido acusado de intento de homicidio tras apuñalar a dos hombres en Golders Green y también enfrenta cargos por un ataque previo en el sur de Londres. Posteriormente, el gobierno británico elevó el nivel de amenaza terrorista a severo.

Además, tras los incidentes, se han propuesto medidas para incrementar la protección de las comunidades judías en el país y se ha prometido una mayor severidad contra predicadores antisemitas. Sin embargo, el primer ministro Keir Starmer ha sido criticado por no actuar con la suficiente eficacia ante una creciente ola de ataques antisemitas.

Comentarios de la ministra

Heidi Alexander concluyó su intervención reafirmando la falta de idoneidad de Polanski para el liderazgo político, enfatizando que "no es adecuado para liderar un partido en momentos de estrés y peligro como el actual", lo que ha alimentado el debate sobre la política y la seguridad en el país.