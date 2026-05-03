Trump Anuncia Reducción Significativa de Tropas en Alemania Más Allá de las 5,000

La decisión del presidente estadounidense podría marcar un cambio drástico en el compromiso militar de Washington en Europa, generando tensiones con Berlín.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló el sábado que se reduciría de manera significativa la cantidad de tropas estadounidenses en Alemania, lo que ha intensificado el conflicto con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Detalles del Anuncio

El Pentágono informó el viernes que se eliminarán 5,000 efectivos en el transcurso de seis a doce meses. Esta medida surge tras las críticas de Merz hacia la estrategia de Estados Unidos en el conflicto con Irán, cuestionando su eficacia.

Una Disminución Aún Mayor en Camino

Al ser cuestionado sobre esta reducción, Trump evitó ofrecer explicaciones, pero anticipó que se vislumbra una reducción todavía más significativa, como parte de su intención de disminuir el compromiso de Estados Unidos con la seguridad en Europa.

“Vamos a recortar considerablemente. Y vamos a reducir mucho más de 5,000”, sostuvo Trump ante la prensa en Florida.

Reacciones en Alemania

A pesar de la noticia, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tomó la noticia con calma y afirmó que la reducción era esperada. Reiteró la necesidad de que las naciones europeas asuman mayor responsabilidad en su defensa, subrayando que la cooperación en materia de seguridad beneficia a ambas partes de la asociación transatlántica.

“La presencia de soldados estadounidenses en Europa, especialmente en Alemania, es de nuestro interés y del interés de Estados Unidos”, comentó Pistorius a medios alemanes.

Resistencia Bipartidista en Washington

La propuesta de retirar tropas enfrenta oposición bipartidista en Washington, con críticas de demócratas y preocupaciones de republicanos sobre el “mensaje equivocado” que esto podría enviar al presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de la guerra en Ucrania.

La frustración de Trump con sus aliados europeos ha crecido debido a su falta de apoyo en la campaña contra Irán, lo que ha llevado a tensiones con líderes como Merz y el primer ministro español, Pedro Sánchez.

Tensiones Comerciales Adicionales

Trump también acusó a la Unión Europea de incumplir un acuerdo comercial con Estados Unidos y anunció un aumento en los aranceles del 25% sobre automóviles y camiones producidos en el bloque, una decisión que perjudicaría gravemente a Alemania, un país clave en la industria automotriz. La respuesta desde Bruselas fue inmediata, con Bernd Lange, presidente del comité de comercio del Parlamento europeo, calificando la medida de “inaceptable”.

Impacto de la Reducción de Tropas

Esta retirada de 5,000 soldados representa aproximadamente una séptima parte de los 36,000 efectivos estadounidenses actualmente en Alemania. El Pentágono no ha proporcionado detalles sobre qué unidades o operaciones se verían afectadas.

Además, Trump insinuó la posibilidad de reducir también la presencia militar en otros países de la OTAN, como Italia y España, tras desacuerdos recientes con sus líderes sobre el conflicto en Irán.

En total, entre 80,000 y 100,000 soldados estadounidenses suelen estar desplegados en Europa, dependiendo de las operaciones y rotaciones. La presencia militar en Europa se incrementó tras la invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, y Berlín había anticipado que estos efectivos serían los primeros en retirarse.