Comodoro se Rinde al Ritmo: Nueva Preliminar del Mundial de Tango

El ritmo del tango resuena nuevamente en Comodoro Rivadavia con la 18ª edición de la preliminar oficial del Mundial de Tango BA, donde parejas de la Patagonia buscan alcanzar la gloria en el arte del baile.

Un Evento Emblemático para los Amantes del Tango

La ciudad se convierte en el escenario ideal para una de las competencias más esperadas del circuito tanguero, que reúne a destacados bailarines de diversas localidades de la Patagonia y La Pampa. En referencia a la importancia del certamen, Martín Frosio, productor general, expresó: “Estamos como veedores oficiales en esta competencia, que forma parte del camino hacia el Mundial de Tango que se llevará a cabo en agosto”.

Categorías y Talentosos Participantes

Las parejas competirán en dos categorías: tango de pista, donde se enfatiza una ejecución tradicional, y tango de escenario, que permite a los dúos mostrar su creatividad mediante coreografías originales. En la etapa clasificatoria de tango de pista, 35 parejas lucharán por un lugar en la semifinal, de las cuales 19 avanzarán a la siguiente ronda. Finalmente, 10 duplas llegarán a la final, donde se coronará la pareja campeona de Comodoro Rivadavia.

Criterios de Evaluación en el Jurado

El jurado tendrá en cuenta varios aspectos durante la evaluación de las parejas participantes, incluyendo la musicalidad, elegancia, circulación en pista, desplazamiento y el característico «abrazo» del tango, elementos fundamentales para lograr una interpretación magistral.

Un Fin de Semana Lleno de Pasión y Ritmo

El evento se desarrollará a lo largo del fin de semana, concluyendo el domingo por la mañana con la emocionante definición de los ganadores. La ciudad se prepara para vivir un espectáculo lleno de pasión, arte y la inconfundible esencia del tango argentino.