Reconstruyendo una Identidad en Crisis

La aclamada obra "Unidad Básica", creada por Pompeyo Audivert y Andrés Mangone, vuelve a iluminar el escenario del Centro Cultural de la Cooperación, ahora los domingos a las 18:30. Con un elenco renovado, esta pieza emblemática nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad en medio de un contexto político cambiante.

El retorno de «Unidad Básica» promete ser un hito en la escena teatral argentina. Tras más de veinte años de su estreno original, la obra resurge con energías renovadas y un elenco que suma nuevas caras, como Hernán Fernández, Abel Ledesma, Fernanda Pérez Bodria y Gustavo Saborido, junto a la participación significativa de Andrés Mangone como intérprete.

Un viaje hacia el pasado y el presente

La inquietud por revivir esta obra se gestó de manera inesperada. Audivert comenta cómo al ver el video de la versión anterior, se sintió atraído por las similitudes entre aquellos tiempos y el presente. «La obra, más allá de su contenido político, tiene un enorme valor formal y dramático que resuena en la actualidad», afirma.

Reflexiones sobre el contexto social

Para Mangone, reencontrarse con «Unidad Básica» es un proceso cargado de emociones. Asegura que, aunque el contexto social ha cambiado, la obra sigue teniendo un propósito tangible, lleno de resonancias significativas. «El trabajo comenzó en 2001, en un momento de gran crisis política y social», recuerda.

La magia de la codirección

La alianza creativa entre Audivert y Mangone se remonta a años de colaboración. «La dirección compartida fluyó con naturalidad», explica Audivert. «Tenemos un entendimiento mutuo del lenguaje teatral, lo que hizo que este regreso fuera muy sencillo».

El truco: un símbolo nacional

La elección del juego de truco como elemento central de la obra no es casualidad. «Es un juego que refleja dinámicas políticas y sociales muy argentinas», señala Audivert. «Los personajes, al igual que en el truco, intentan descubrir su propia identidad y navegar en un contexto lleno de engaños y secretos».

Identidad y pertenencia en juego

Mangone agrega que la obra explora la crisis de identidad que enfrenta el país. «La obra nos invita a pensar en cómo restaurar una identidad que se ha visto debilitada en tiempos de confusión y desafíos colectivos».

El teatro como espejo crítico

Ambos directores están convencidos de que el teatro debe ser un lugar de provocación y reflexión. «Unidad Básica» se convierte en un espacio para cuestionar y entender nuestra realidad. Como explica Audivert, «el teatro es una máquina que sondea la identidad y la pertenencia, y es crucial en este momento histórico».

A medida que la obra se desarrolla en el escenario, los personajes luchan por encontrarse a sí mismos en un contexto de crisis y transformación social, recordándonos la importancia del teatro como un medio para indagar en la condición humana.