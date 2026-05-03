Pettovello se perfila como el apoyo clave de Adorni

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, ha intensificado su enfoque comunicacional en un contexto marcado por la controversia generada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A pesar de sus esfuerzos por ser la voz del optimismo en la administración, la atención mediática ha estado dominada por los escándalos en el entorno del ministro coordinador.

En su reciente estrategia, Pettovello ha optado por contrarrestar críticas directamente desde las redes sociales de su cartera. Esto le permite distanciarse de cuestiones problemáticas, como la desaprobación general hacia el PAMI y la gestión de Discapacidad, que no han cumplido con sus compromisos.

Respuestas ante las Críticas de Gobernadores y Sindicatos

Ayer, la ministra vio la necesidad de defenderse tras las críticas de gobernadores y sindicatos, como la Unión de Docentes Argentinos (UDA), que han cuestionado los recortes presupuestarios implementados.

Impacto de los Recortes en la Educación Técnica

Un tema candente ha sido la disminución de fondos para la educación técnica, resultado de la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnica Profesional. Este cambio se reflejó en el Presupuesto 2026, generando preocupaciones entre los opositores. Pettovello subrayó que tanto la educación técnica como la obligatoria dependen de los presupuestos provinciales, que cubren salarios y mantenimiento de infraestructuras. Aseguró que el presupuesto para educación técnica se mantendrá equivalente al del año anterior, con una ejecución casi total.

Agenda Activa y Conexiones Estratégicas

La funcionaria, cercana al presidente Javier Milei, ha desplegado una agenda muy activa, similar a la de un jefe de Gabinete. Su compromiso con la gestión se ve reflejado en las reuniones que ha mantenido, incluyendo una con el secretario de Política Económica, donde se discutieron políticas de formación y empleo.

Uniendo Fuerzas del Gobierno

Un momento notable fue la reunión en su despacho que reunió a miembros de distintos sectores políticos. Allí se encontraron el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y representantes del entorno del presidente, logrando un diálogo constructivo que refuerza la agenda de colaboración en el Gobierno.

Desafíos en la Agenda Pública

A pesar de sus esfuerzos, los anuncios de la administración no han tenido el impacto esperado en la opinión pública. La atención sigue centrada en la figura de Adorni, cuya sombra opaca las iniciativas de Pettovello. Un funcionario admite que, al igual que en la época de Espert, los esfuerzos de comunicación a menudo pasan desapercibidos, lo que plantea un desafío significativo para la ministra.