Trump: Irán aún no ha pagado el precio suficiente mientras evalúa nueva propuesta de paz

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló que está evaluando una propuesta reciente de Irán para terminar con el conflicto, aunque se muestra escéptico sobre su viabilidad.

Durante su viaje en el Air Force One, Trump comentó, “Les informaré más al respecto más tarde”, aludiendo a que se le proporcionarían detalles específicos de la propuesta. En una publicación posterior en Truth Social, reiteró su postura inicial sin ofrecer más información sobre los puntos problemáticos que podrían obstaculizar un posible acuerdo.

Detalles de la Propuesta Iraní

Los medios semioficiales de Irán, como Tasnim y Fars, informaron que Teherán ha enviado una propuesta de 14 puntos a través de Pakistán, en respuesta a una propuesta de 9 puntos presentada por EE.UU. Hasta ahora, los medios estatales iraníes no han cubierto esta nueva propuesta.

Negociaciones Anteriores y La Frágil Tregua

Pakistán ha sido el escenario de negociaciones anteriores entre Irán y EE.UU., pero estas se han estancado, especialmente cuando delegaciones iraníes se retiraron. A pesar del rechazo de Trump a una propuesta iraní anterior esta semana, la frágil tregua de tres semanas sigue vigente.

El Estrategia en el Estrecho de Ormuz

Trump también propuso reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo y gas natural. Este paso ha estado casi cerrado desde el inicio del conflicto entre EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

Respuestas de Irán y Tensiones Aumentadas

Recientemente, Irán insinuó que permitiría el paso seguro a los barcos que pagaran una tarifa, lo que provocó una respuesta airada desde Washington. Estados Unidos ha advertido a las empresas de transporte que podrían enfrentar sanciones por realizar pagos a Irán para transitar por esta vía crucial.

Controles Económicos y Bloqueos Navales

El presidente estadounidense ha emitido advertencias sobre cualquier forma de transferencia de fondos, incluidos activos digitales o donaciones benéficas. Además, lanzó un bloqueo naval sobre los puertos iraníes en respuesta a la negativa de Irán a permitir el tráfico marítimo en el estrecho. Según el gobierno de EE.UU., esta medida ha llevado a pérdidas significativas a la economía iraní, calculadas en hasta $500 millones diarios.