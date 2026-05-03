Capacitan al personal del Hospital “María Humphreys” de Trelew

El Gobierno de Chubut avanza en la formación de profesionales de la salud para garantizar un inicio eficiente en el nuevo Hospital María Humphreys. Esta propuesta busca facilitar una transición ordenada mientras se consolida la identidad del nuevo centro asistencial.

En un importante paso hacia la apertura gradual del Hospital “María Humphreys” de Trelew, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, continúa con la capacitación intensiva de su personal. La nueva instancia formativa, titulada “Inducción al Hospital María Humphreys”, está orientada a los profesionales y trabajadores que se trasladarán desde el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara”.

Este proceso de transición es encabezado por la actual secretaria de Salud, Denise Acosta, junto a su sucesor, Sergio Wisky, quien asumirá la dirección de la cartera sanitaria en los próximos días. La capacitación es parte de un esfuerzo mayor para asegurar que todos los colaboradores estén altamente preparados para desempeñar su labor en el nuevo establecimiento.

Objetivos de la Capacitación

El principal objetivo de estas sesiones formativas es facilitar la incorporación efectiva de los profesionales al Hospital María Humphreys, que se encuentra en pleno proceso de construcción y consolidación de su identidad. A través de esta capacitación, se pretende ofrecer herramientas cruciales para asegurar un entendimiento claro del sistema de salud provincial y de la cultura institucional del nuevo centro.

Temáticas Abordadas

Las capacitaciones incluyen una amplia gama de temas como el sistema de salud, la regionalización y la inserción del Hospital María Humphreys en la estructura asistencial. También se discuten aspectos éticos y organizacionales que son vitales para el compromiso del personal en su nuevo entorno laboral.

Prácticas en el Nuevo Edificio

Además de las conferencias teóricas, se realizan recorridos por las diferentes áreas del hospital, como la unidad de cuidados intensivos pediátricos y el laboratorio, para que el personal adquiera familiaridad con su nuevo lugar de trabajo. Estas actividades son fundamentales para una correcta integración al equipo interdisciplinario y al entorno de trabajo, garantizando así un aprendizaje activo y participativo.

Como parte del proceso de traslado, se llevaron a cabo sesiones de inducción previas, que beneficiaron a todo el personal del Hospital Zonal Margara. De cara al futuro, se programan capacitaciones adicionales a medida que más servicios se vayan mudando al nuevo establecimiento.