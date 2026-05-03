Acuerdo UE-Mercosur: La soja digital argentina impulsa exportaciones a más de u$s10.000 M

La reciente firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur despierta grandes expectativas en Argentina. En un contexto global desafiante, muchos creen que este pacto puede abrir nuevas oportunidades de negocio.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Perspectivas de Crecimiento

Desde el Gobierno, se considera que este acuerdo es importante para potenciar las exportaciones del sector de la Economía del Conocimiento. Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, lo califica como la «soja digital» debido a su alto potencial de desarrollo y talento local.

En 2025, este sector alcanzó un récord de ventas por 9.600 millones de dólares, consolidándose como el tercer complejo exportador de Argentina, solo detrás de China y Mercosur mismo. Este acuerdo otorga al bloque acceso preferencial a un mercado de más de 450 millones de consumidores y elimina aranceles en el 92% de las exportaciones argentinas hacia la UE.

Impulso a las Exportaciones: Expectativas Empresariales

Según una encuesta de Argecon, 9 de cada 10 empresas argentinas tienen planes de exportar en el próximo año, lo que evidencia una tendencia positiva impulsada por el acuerdo con la UE. «Más de la mitad de las firmas anticipa un crecimiento en ventas externas», indican desde la entidad.

A pesar de estas optimistas proyecciones, los desafíos son evidentes. La inflación y los costos salariales son preocupaciones para mantener la competitividad en el ámbito internacional.

Relevancia del Mercado Europeo para Argentina

La Unión Europea se ha transformado en un socio clave para las exportaciones argentinas. Esteban Sargiotto, director del Observatorio de Trabajo Informático de la Asociación Gremial de Computación, destaca que «el fortalecimiento de lazos con la UE podría atraer inversiones y aumentar la creación de empleo». Sin embargo, advierte que la falta de convenios colectivos podría complicar las negociaciones salariales.

Por su parte, Daniel Iriarte de Glue Executive Search asegura que el acuerdo podría atraer inversiones europeas al mercado IT argentino. «El acceso sin aranceles a tecnología y la integración en cadenas de valor globales impulsarán la exportación de servicios basados en el conocimiento», explica.

Mirando Hacia el Futuro: Oportunidades y Desafíos

Juan José D’Alessandro, de Softtek, subraya la importancia de este acuerdo en el contexto geopolítico actual. «El Mercosur debe diversificar mercados, y este pacto es clave para ello», señala. Aunque los efectos inmediatos son inciertos, el verdadero impacto se verá a mediano y largo plazo.

Es vital que Argentina ajuste su oferta educativa y formación profesional para atraer más empresas a invertir. «El flujo constante de talento es un factor esencial», añade D’Alessandro.

Ezequiel Arslanian, de Interact, refuerza esta idea al afirmar que «el verdadero diferencial competitivo radica en el talento humano». Si Argentina aprovecha sus fortalezas en formación y tecnología, podría posicionarse como un socio valioso en el desarrollo de la Economía del Conocimiento en Europa.