El Gurú de la City advierte: ‘El dólar podría subir un escalón más’

Las alternativas financieras en pesos están tomando el control del mercado, superando al dólar en rentabilidad. Descubre cómo este fenómeno está transformando las decisiones de inversión en Argentina.

La reciente baja en las tasas de interés ha reconfigurado el mapa de inversiones en pesos. Instrumentos como el TY30P han visto un auge, mientras que la cotización del dólar se presiona al alza. Este cambio también ha generado un renovado interés por la deuda soberana y corporativa en dólares.

Nueva Dinámica en el Mercado Financiero

La reducción notable de las tasas en pesos ha llevado a los inversores a replantearse sus estrategias. Por ejemplo, una letra que vence el 30 de noviembre de 2026 (S30N6) ofrece una espectacular rentabilidad del 26,9% anual. Por su parte, la letra X30N6, también con vencimiento en la misma fecha, ajusta por inflación, pero apenas rinde un 0,11% más que la inflación.

El mercado parece prever una inflación anualizada del 26,9%, lo que resalta las expectativas de los inversores en un escenario de reducción de tasas.

Bonos que Aumentan su Atractivo

Un bono que ha cobrado especial relevancia es el TY30P, con vencimiento el 30 de mayo de 2030. Este título no solo ofrece una opción de venta para salir de la inversión el 31 de mayo de 2027, sino que también paga intereses en mayo y noviembre, con una rentabilidad del 29,5% anual.

En el último mes, su valor se incrementó de $116,60 a $121, impulsado por la significativa reducción de la tasa de interés en plazos fijos, que se encuentra en 22,5% anual.

La Proyección del Dólar en un Nuevo Contexto

A medida que las inversiones en pesos continúan destacándose, la expectativa es que el dólar se sitúe en niveles más altos, específicamente entre $1.450 y $1.500. Esta apreciación podría beneficiar al sector exportador, incrementar ingresos por cosechas y mejorar la recaudación fiscal.

La próxima campaña agrícola 2025/26 promete ser excepcional, con proyecciones de alcanzar hasta 170 millones de toneladas en producción. Asimismo, el panorama de precios para trigo, soja y maíz en 2027 genera expectativas de liquidaciones históricas que podrían influir en las tasas de interés y en el tipo de cambio.

Éxito en la Colocación de Bonos en Dólares

En una reciente colocación, Argentina logró captar u$s848 millones en bonos AO27 y AO28, superando las expectativas. El AO27 se emitió a una tasa del 5,0% anual y el AO28 a 8,8% anual.

Además, abril fue un mes prolífico, con un total de u$s1.700 millones colocados en bonos corporativos y provinciales, lo que podría generar una sólida liquidez en el mercado.

Expectativas para el Futuro

Con la inminente liquidación del campo en mayo, se anticipa que las exportaciones superen los u$s10.000 millones. Esto podría impulsar la tasa de interés a la baja y posicionar el tipo de cambio en niveles más altos.

Aunque algunos esperan que el dólar baje por la oferta de exportadores, la realidad es que la baja de tasas en pesos podría incentivar a los inversores a buscar oportunidades en títulos en dólares, como el TY30P, que ofrecen rendimientos atractivos en comparación con las opciones bancarias.

Desde su emisión, el TY30P ha demostrado ser una opción ganadora tanto en pesos como en dólares, destacando un cambio de paradigma en el panorama económico argentino.