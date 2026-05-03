Tiroteo en Sydney: Mueren tres, presuntos padres y hermano del detenido

Un acontecimiento desgarrador ha sacudido a la comunidad de Rosemeadow, en el suroeste de Sydney, donde se han confirmado tres muertes relacionadas con un incidente violento. La policía ha detenido a un hombre de 32 años, quien es reportado como el hermano de las víctimas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, cuando las autoridades de Nueva Gales del Sur recibieron llamadas sobre una agresión en el domicilio. A su llegada, se encontraron con una escena devastadora: una mujer de 65 años y un hombre de 25 fueron hallados sin vida. Además, un tercer hombre, de 64 años, presentaba graves heridas y, aunque recibió atención médica en el lugar, falleció más tarde en el hospital.

Intervención Policial y Detenciones

El Superintendente Grant Healey, al mando de la comisaría de la ciudad de Campbelltown, confirmó que las víctimas son familiares del sospechoso en custodia. La investigación preliminar sugiere que podría haber ocurrido un ataque violento en el que se usaron múltiples tipos de armas, aunque se descarta la utilización de armas de fuego.

La Dinámica Familiar en la Escena del Crimen

La policía enfrentó lo que Healey describió como una «escena muy sangrienta». Las pruebas sugieren que las lesiones fueron causadas por impactos contundentes y ataques con armas blancas, lo que hace aún más difícil la comprensión de esta tragedia familiar.

Un Tercer Herido y Reacciones de la Comunidad

Un tercer hijo, de 30 años, también resultó herido en el incidente. Fue trasladado al Hospital de Liverpool, donde recibió tratamiento y fue dado de alta rápidamente. Healey expresó la conmoción del cuerpo policial y la comunidad, al subrayar que la familia no era conocida por las autoridades, lo que hace que este suceso sea aún más difícil de predecir y comprender.

Este violento episodio ha dejado a los residentes de Rosemeadow en estado de shock, y se espera que la investigación continúe por parte de las autoridades para esclarecer los detalles de esta trágica situación.