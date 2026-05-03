David Benavidez vs. Zurdo Ramírez EN VIVO: ¡Sigue la pelea entre Jaime Munguía y Toro Reséndiz por el título de la AMB!

El 22 de noviembre de 2025, el boxeador mexicano ganó con contundencia en Riad, conservando sus títulos mundiales y extendiendo su racha invicta.

El talentoso Ramírez, conocido como El Bandera Roja, tuvo una actuación estelar en el cuadrilátero de Riad, Arabia Saudita, donde venció a Anthony Yarde por nocaut técnico en el séptimo asalto, reafirmando su dominio en la categoría de peso semipesado.

Un Rayo Mexicano en el Ring

Con esta victoria, Ramírez mantiene su impresionante récord de 31 triunfos, de los cuales 25 han sido por nocaut, sin ninguna derrota ni empate. Su paso arrollador en el boxeo lo coloca entre los mejores de su división.

Un Gran Desafío Superado

Previo a esta pelea, el boxeador de Mazatlán enfrentó a Yuniel Dorticós el 28 de junio de 2025. En esa ocasión, Ramírez logró vencer al cubano por decisión unánime, con un marcador final de 115-112 en dos tarjetas y 117-110 en otra, consolidando su meteórica carrera.

El Futuro Brillante de Ramírez

Los ojos del boxeo mundial están puestos en Ramírez, quien no sólo defiende su título, sino que también inspira a una nueva generación de atletas. Su habilidad y determinación lo siguen llevando a la cima en un deporte donde cada pelea cuenta.