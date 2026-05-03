Milei alcanza un mínimo en encuestas, pero la oposición no aprovecha la oportunidad

A medida que Javier Milei navega en su mandato, los datos recientes revelan una disminución notable en su apoyo popular, poniendo en jaque su futuro político. Las dificultades económicas combinadas con escándalos de corrupción marcan un panorama desafiante para el gobierno.

Análisis de la Opinión Pública

Según una serie de estudios realizados por varias consultoras durante el último mes, la caída en la popularidad del presidente Milei es evidente. A pesar de haber comenzado el año liderando encuestas, su respaldo ha disminuido a medida que la inflación y los problemas económicos continúan afectando la percepción pública.

Estudios Reveladores

De acuerdo con el análisis de Clarín, que reunió datos de 14 consultoras como Zentrix y Trends, la opinión pública está fuertemente influenciada por la actual crisis económica y los escándalos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno. A raíz de estos factores, los votantes han expresado su descontento, debilitando la imagen del oficialismo.

Impacto en el Núcleo de Apoyo

La disminución del apoyo ha comenzado en los sectores más fluctuantes, pero ahora también está afectando a la base sólida de Milei. Este cambio es crítico, dado que el 26% de apoyo obtenido en las elecciones se originó mayormente en votantes que previamente apoyaron a Patricia Bullrich.

Datos Claves de Aprobación

El análisis revela cifras preocupantes para el gobierno:

Aprobación de la Gestión

Solo el 38,1% aprueba la gestión de Milei, en comparación con un 58,2% de desaprobación.

Percepción de la Situación Actual

En cuanto a la dirección del gobierno, solo el 32,3% de la ciudadanía considera que el rumbo es el correcto.

Expectativas Económicas

Los datos también reflejan un alto grado de pesimismo sobre el futuro económico, con un 58,3% de la población considerando la situación como peor en comparación al año anterior.

Una Oposición Fragmentada

A pesar de la caída en su apoyo, Milei se beneficia de la falta de un candidato opositor fuerte que pueda capitalizar el descontento. Axel Kicillof es actualmente el opositor que mejor mide en cuanto a imagen y aceptación, pero aún enfrenta un rechazo considerable que limita su perspectiva electoral.

La Perspectiva Electoral

En un contexto donde Milei realiza esfuerzos por revitalizar su imagen y reforzar su gobierno, se perfila un desafío clave para estas elecciones: mejorar su situación económica para recuperar la confianza del electorado. Mientras tanto, los datos indican que La Libertad Avanza sigue siendo la opción preferida entre los votantes.