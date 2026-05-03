Patricia Bullrich y Javier Alonso: Acusaciones y chicanas tras el robo a un niño de 12 años

Un asalto brutal a un niño de 12 años en Tolosa ha desatado un acalorado intercambio entre la senadora Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad Javier Alonso, evidenciando las fricciones en la política bonaerense.

El alarmante incidente, donde un ladrón atacó al menor mientras se dirigía a la escuela, ha sido objeto de críticas agudas por parte de Bullrich, quien no pudo evitar apuntar hacia la gestión del gobernador Axel Kicillof y de Alonso, a quien descalificó como «no ministro».

Un Robo que Impacta a la Comunidad

En un video divulgado por las autoridades se observa cómo el delincuente, encapuchado, aborda al niño por la espalda, lo inmoviliza y le roba su celular, junto con su abrigo. Este acto, que refleja una creciente preocupación por la inseguridad en la provincia, ha generado un llamado urgente a la acción.

Intercambio de Palabras entre Bullrich y Alonso

Bullrich, conocida por su postura firme en temas de seguridad, expresó su frustración a través de la plataforma X, cuestionando la respuesta del gobierno. «¿El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto, y no les genera nada?», cuestionó la senadora.

Un Contexto de Inseguridad Generalizada

La exministra de Seguridad también subrayó la grave situación de violencia que viven los ciudadanos. «Asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada», aseguró Bullrich, exigiendo medidas más efectivas por parte del Estado.

La Respuesta de Javier Alonso

Por su parte, Javier Alonso no tardó en responder. En un comunicado, comenzó recordando sus palabras pero con un tono más burlón, insinuando que Bullrich podría estar nerviosa. Afirmó que la responsabilidad del sistema de justicia no es del ministerio y destacó los esfuerzos del gobierno para combatir el delito.

Defendiendo su Gestión de Seguridad

Alonso defendió su trabajo, mencionando el aumento en la resolución de casos delictivos. Resaltó que bajo su dirección, la policía bonaerense ha logrado importantes avances en el esclarecimiento de crímenes, destacando la colaboración con otras provincias en la lucha contra la inseguridad.

Las Acusaciones de Campaña Sucia

Finalmente, el ministroacusó a Bullrich de aprovechar el dolor de las víctimas para su propio beneficio político, culpándola de utilizar la inseguridad como herramienta de campaña. «¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?», concluyó Alonso, encendiendo aún más la polarización política en la provincia.