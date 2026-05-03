Las víctimas y 3 preguntas clave sobre los letales ataques en el sur de Colombia

Varios ataques coordinados en el suroeste de Colombia han dejado al menos 20 muertos y decenas de heridos, incluyendo a varios menores. Estos trágicos eventos acaecieron a tan solo semanas de las elecciones presidenciales.

Una serie de ataques violentos sacudió el suroeste colombiano este fin de semana.

El incidente más devastador tuvo lugar el sábado en Cajibío, Cauca, donde al menos 20 personas perdieron la vida. Además, se registraron otros atentados, incluido un carro bomba que estalló en una base militar en Cali, la tercera ciudad más grande del país.

En total, se informaron cerca de 26 ataques en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca en un corto lapso, dejando casi 50 heridos. Entre los afectados, se encontraban cinco niños.

El presidente Gustavo Petro catalogó estos actos como terroristas y responsabilizó a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un contexto de creciente violencia previo a las elecciones del 31 de mayo.

Detalles del ataque más letal

El ataque más mortal ocurrió en un área conocida como El Túnel, en la ruta que conecta Cali y Popayán. La detonación de un cilindro explosivo destruyó un autobús, varios automóviles, y un gran cráter se formó en la carretera tras la explosión.

Mario Guerrero, un sobreviviente, narró que su camioneta voló debido a la fuerza de la explosión. «Pensé que era el final», comentó. Imágenes del lugar mostraban cuerpos cubiertos mientras equipos de rescate llegaban para atender a los heridos.

Información sobre las víctimas

Las víctimas incluyeron a 15 mujeres y 5 hombres, muchos de ellos habitantes de zonas rurales que transitaban la carretera. Un testimonio revela que algunos de los fallecidos participaban en iniciativas de paz en su comunidad.

Entre los muertos figuraba el conductor José Ciro Puliche, de 61 años, y otros conocidos miembros de la comunidad, como la dirigente social Patricia Mosquera, quien había estado presente en el funeral de un familiar horas antes del ataque.

¿Quiénes son alias Marlon e Iván «Mordisco»?

Las autoridades han identificado a Iván Jacob Idrobo Arrendondo, alias Marlon, como uno de los principales responsables del ataque, ofreciendo una recompensa considerable por información que lleve a su captura.

Marlon lidera una agrupación criminal activa en el suroeste, ligada a disidencias de las FARC que permanecen en operaciones a pesar de la firma de acuerdos de paz en 2016. La organización está involucrada en actividades delictivas y conflictos territoriales.

Situación en el suroeste colombiano

El suroeste de Colombia ha sido históricamente un punto focal de confrontación armada, donde la violencia ha aumentado en el último año. El uso de tecnologías como drones para llevar a cabo ataques y el aumento de ataques en zonas urbanas han erosionado la seguridad local.

Este fin de semana, los ataques son vistos por analistas como un intento claro de desestabilizar el país a solo un mes de las elecciones, incrementando el clima de miedo y caos.

La serie de atentados se produce en un delicado contexto político, donde la seguridad se ha convertido en un tema crucial en la campaña electoral. El presidente Petro ha advertido que las disidencias buscan promover un cambio hacia la extrema derecha, exacerbando la inquietud en la sociedad civil.