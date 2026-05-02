Australia News Live: Tres muertos y un arresto en Sídney; Liberales ganan escaño clave en Nepean

En un impactante incidente ocurrido en el suroeste de Sídney, tres personas han perdido la vida y un hombre ha sido arrestado, según informes.

Detalles del Incidente

La policía de Nueva Gales del Sur respondió a un llamado de disturbio en una vivienda de Rosemeadow durante la madrugada del domingo, a la 1:30 AM. Al llegar, encontraron a un hombre de 64 años con heridas graves en la cabeza, así como los cuerpos de una mujer de aproximadamente 60 años y un hombre de 20 años.

Asistencia Médica y Decesos

El hombre herido recibió atención médica de paramédicos de la ambulancia de Nueva Gales del Sur y fue trasladado al hospital de Liverpool, donde posteriormente falleció. Hasta el momento, los cuerpos de las dos víctimas aún no han sido identificados oficialmente.

Investigación en Curso

Las autoridades informaron que las víctimas habían sido «agredidas por un hombre conocido por ellas». Este caso está siendo tratado como un presunto incidente de violencia doméstica.

Detención del Sospechoso

Un hombre de 32 años fue arrestado y llevado a la comisaría de Campbelltown para ser interrogado. Los investigadores han establecido un perímetro de seguridad en la escena del crimen y están trabajando en un informe para el forense.