PAMI Revela Irregularidades: Sobrefacturación y Cobros Indebidos a Nivel Nacional

Una auditoría interna del PAMI ha puesto al descubierto numerosos casos de irregularidades en las prestaciones oftalmológicas y ópticas en diversas regiones del país. Estas manipulaciones incluyen sobrefacturación, cobros indebidos y prácticas inexistentes que perjudican a jubilados y pensionados.

El informe, que resalta un problema recurrente dentro del organismo, muestra una serie de patrones similares en distintas provincias, desde Buenos Aires hasta La Rioja.

Los prestadores de la obra social han expresado su preocupación, realizando un paro de 72 horas como protesta ante la falta de pagos y la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingresos.

Este análisis, publicado por Infobae, se basa en datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, confirmando que las irregularidades no son casos aislados.

Patrones de Fraude a Nivel Nacional

Las irregularidades fueron detectadas en provincias como Santiago del Estero y Entre Ríos, donde se identificaron cientos de casos por prestador. Muchas de las recetas registradas mostraron una concentración inusual, con cifras muy superiores a la media nacional.

Maniobras Recurrentes Identificadas

La auditoría ha catalogado al menos cinco modalidades de fraude. La más destacada es la sobrefacturación de anteojos, donde se facturan lentes de una graduación más alta, generando un costo mucho mayor para el PAMI, mientras que los afiliados reciben un producto de menor calidad.

Otro hallazgo preocupante fue la existencia de prestaciones fantasma. Muchas consultas y estudios fueron registrados sin el respaldo clínico necesario, siendo que casi la mitad de las órdenes auditaras carecían de historia clínica.

Conflictos de Interés Detrás del Escándalo

También se evidenciaron circuitos cerrados donde médicos derivaban pacientes a ópticas específicas con lazos familiares, asegurando beneficios económicos compartidos. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia en la atención a los jubilados.

La Carga Económica para los Jubilados

El cobro indebido fue una de las prácticas más perjudiciales, en la que muchos jubilados pagaron cifras inusitadas por lentes que deberían estar cubiertos. Al mismo tiempo, el PAMI facturaba por estos mismos productos, generando una doble carga económica.

El informe especifica que en Santiago del Estero, se documentaron 606 episodios de sobrefacturación, con un perjuicio estimado en $10,4 millones.

Mientras tanto, existen al menos seis causas judiciales abiertas que investigan estos delitos, que van desde estafa hasta falsificación documental. Las auditorías continúan, en un intento de frenar este entramado de irregularidades.