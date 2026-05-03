Patricia Bullrich y Javier Alonso protagonizan un intenso enfrentamiento sobre dignidad y víctimas

La angustiante experiencia de un niño de 12 años víctima de un robo en La Plata ha desencadenado un intenso cruce de declaraciones entre los políticos Patricia Bullrich y Javier Alonso, atrapando la atención de la sociedad.

El reciente asalto a un menor en La Plata ha puesto en el centro del debate la creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Patricia Bullrich, senadora del partido La Libertad Avanza, no dudó en criticar al gobernador Axel Kicillof y a su ministro de Seguridad, Javier Alonso. Enérgica y sin contemplaciones, Bullrich cuestionó la reacción de las autoridades ante la violencia creciente que azota a los ciudadanos.

Fuerte Crítica de Bullrich a Kicillof

En un mensaje en su cuenta de X, Bullrich expresó su indignación: «¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien? La falta de acción es alarmante», enfatizó. Y continuó, acusando al gobierno de desatender a las víctimas de la delincuencia sin tomar medidas efectivas para resolver la situación.

La senadora cerró su declaración con un urgente llamado a la acción: «Los bonaerenses necesitan seguridad HOY. Es inaceptable que los delincuentes operen con total impunidad mientras las víctimas son ignoradas».

La Réplica de Javier Alonso

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, no tardó en responder a las acusaciones de Bullrich, comenzando su comunicación con un tono sarcástico: «¿Qué le pasa, Patricia, está nerviosa?». Desde ese punto, Alonso recordó su trayectoria en la política, subrayando que Bullrich ha ocupado cargos públicos, incluido el ministerio de Seguridad, y debería entender cómo opera el sistema judicial.

«Aquí nos encargamos de capturar a quienes rompen la ley. Esta gestión ha logrado un récord en esclarecimiento de delitos gracias a un enfoque sistemático», argumentó Alonso, defendiendo su trabajo en la lucha contra la criminalidad.

Un Debate Agrio entre Dos Políticos

El ministro también subrayó que durante las gestiones de Bullrich, la situación de la frontera era caótica, haciendo gala de ejemplos de fugas de delincuentes en su administración, lo que intenta poner de relieve la falta de efectividad en su gestión.

Finalmente, Alonso concluyó con otra crítica a Bullrich, sugiriendo que su cruzada podría estar motivada por la caída de la imagen de Milei, a quien intenta defender haciendo uso de temas sensibles como la inseguridad: «Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña».