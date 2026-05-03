Banco Ciudad ajusta su tasa de plazo fijo: ¿Qué rendimiento obtienes con $2 millones?

Con la reciente caída de las tasas de interés, los ahorristas deben repensar sus opciones de inversión. Una mirada detallada al rendimiento de los plazos fijos del Banco Ciudad revela un escenario desafiante ante la inflación y el precio del dólar.

En un contexto donde las tasas de interés están en descenso, los ahorradores están reconsiderando su participación en los plazos fijos tradicionales, la opción de inversión que históricamente se consideró segura. La rentabilidad de este instrumento ha quedado por debajo de la inflación, lo que plantea interrogantes sobre su efectividad en la actualidad.

El impacto de la baja de tasas en el futuro del ahorro

En las últimas semanas, las tasas de referencia del sistema financiero han comenzado a disminuir, lo que puede ser un reflejo de los esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía ante la mayor circulación de pesos. Esta nueva dinámica obliga a los inversores a analizar de cerca sus opciones.

¿Qué ofrece el Banco Ciudad actualmente?

Actualmente, Banco Ciudad propone una tasa nominal anual de 18% para plazos fijos que van de 30 a 365 días. Esta tasa se aplica a ahorros de personas físicas realizadas tanto por canales digitales como de manera presencial en sucursales y cajeros automáticos. Sin embargo, es importante notar que esta tasa es tres puntos porcentuales menor que la ofrecida a mediados de marzo.

Detalles del rendimiento con una inversión de $2 millones

Si se decide invertir $2 millones en un plazo fijo en Banco Ciudad durante 30 días, el rendimiento será de 1,48% mensual, lo que se traduce en una ganancia de aproximadamente $29.589 al finalizar el plazo.

Desafíos en un escenario inflacionario

La rentabilidad de estos plazos fijos aún se enfrenta a la dura competencia de la inflación. Según datos oficiales del Indec, la inflación de marzo fue del 3,4%, y se prevé que el índice de precios del consumidor alcance 2,6% en abril y 2,3% en mayo, lo que coloca la rentabilidad real en terreno negativo.

Cómo realizar una inversión en Banco Ciudad

Realizar un plazo fijo en Banco Ciudad es sencillo. Se puede gestionar a través de su sitio web, mediante la aplicación móvil o de forma presencial. Se requiere un aporte mínimo simbólico de solo $100. Para invertir online, los usuarios deben dirigirse a la sección «personas«, seleccionar «inversiones» y optar por «plazo fijo tradicional«.

Además, existe la posibilidad de realizar el depósito directamente en las sucursales o en la red de cajeros automáticos del banco.

La situación actual de los plazos fijos

El plazo fijo tradicional atraviesa un momento crítico, con tasas de interés en descenso y un contexto inflacionario complicado. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, sigue siendo una opción que ofrece mejor rendimiento en comparación con el movimiento del dólar, especialmente para quienes buscan estabilidad en sus inversiones.