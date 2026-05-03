Feria del Libro: Miles de lectores se rinden ante sus autores favoritos este segundo sábado

La edición 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires está viviendo un auge sin precedentes. Este segundo sábado, en pleno fin de semana largo, atrajo a miles de visitantes que abarrotaron los pasillos, ansiosos por conocer las últimas novedades literarias y asistir a presentaciones de sus autores favoritos.

La Feria del Libro vibró con la presencia de reconocidos escritores, convirtiendo la jornada en una celebración de la literatura.

Una Multitud de Lectores

Ayer, la Feria deleitó a expositores y asistentes por igual, con similitudes al feriado del 1 de mayo, donde las filas para comprar libros y conseguir autógrafos se apilaban entre los pabellones de la Rural. Los visitantes abarrotaron las salas para participar de charlas y presentaciones, creando un ambiente de entusiasmo contagioso.

Eduardo Sacheri y su Nueva Novela

En un evento destacado de la jornada, Eduardo Sacheri presentó su más reciente obra, Qué quedará de nosotros, ante un público cautivado. En conversación con Flavia Pitella, Sacheri reveló detalles sobre la trama, que narra la vida de soldados argentinos en las Malvinas durante la guerra. “Mis protagonistas son cinco hombres: tres soldados y dos oficiales”, compartió el autor, provocando risas y reflexiones en la audiencia.

Explorando Temas Históricos

Sacheri, que también enseña Historia, se tomó un momento para ilustrar el contexto geográfico e histórico de las Malvinas. Recordó cómo el tema de la soberanía adquirió relevancia en la educación de varias generaciones. “El alma humana es un bollo de cosas que se contradicen unas con otras”, reflexionó, dejando al público pensativo.

Reconocimientos y Homenajes

El día también incluyó la entrega del Premio de la Crítica a Juan José Becerra por su libro Un hombre, elegido como el mejor de 2025 por un jurado de periodistas culturales. Becerra recibió un cheque de 1.200.000 pesos y compartió sus experiencias sobre nuevas ficciones y su obra más reciente con el público.

Homenaje a Mario Vargas Llosa

A las 16 horas, se llevó a cabo un homenaje al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, donde se debatió su influencia en la literatura y la política. La charla fue moderada por un grupo de expertos, explorando la figura y las polémicas que rodean al autor peruano.

Creciente Popularidad de Nuevos Autores

La jornada se destacó también por la gran convocatoria de la joven autora española Inma Rubiales, quien presentó su best seller Un amigo gratis. Desde la apertura de puertas a las 14, la fila para acceder al evento serpentaba por las calles, convirtiéndose en el centro de atención y evidenciando el fenómeno editorial que representa a sus 24 años. La autora logró llenar la sala más grande de la feria.

Un Clímax Literario Asombroso

Además, el evento cerró con la presentación del libro El viaje inútil de Camila Sosa Villada, otro de los nombres esperados de la jornada. Las colas para ingresar a sus presentaciones demostraron que la Feria del Libro sigue siendo un punto de encuentro vital para los amantes de la literatura en Argentina.