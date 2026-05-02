Inter Miami vs. Orlando City: Sigue en Vivo el Minuto a Minuto con Messi

El equipo de la MLS se renueva bajo la dirección de Guillermo Hoyos, que trae consigo un ambicioso plan táctico y figuras destacadas. Con Luis Suárez y Lionel Messi en la cancha, el espectáculo está garantizado.

Guillermo Hoyos Toma las Riendas del Inter Miami

En un cambio decidido por el club, Guillermo Hoyos asume como entrenador de Inter Miami, sustituyendo a Javier Mascherano. Con una estrategia de juego sólida y un enfoque ofensivo, el argentino busca llevar al equipo a nuevos horizontes.

Formación Táctica: Un 4-3-3 Dinámico

Hoyos implementa un esquema táctico 4-3-3 que promete un juego atractivo y ofensivo. A la cabeza del ataque, el experimentado uruguayo Luis Suárez se perfila como el eje central. Por su parte, Lionel Messi y Germán Berterame tomarán posiciones más laterales, formando un tridente letal.

El Mediocampo se Fortalece con Rodrigo De Paul

El argentino Rodrigo De Paul se suma a la zona media, aportando su habilidad y visión de juego. Junto a él, Yannick Bright y Telasco Segovia completan un mediocampo versátil, preparado para conectar con las estrellas adelante y dar soporte en defensa.

El Once Inicial: Estrellas y Nuevas Caras

La alineación titular de Inter Miami bajo la dirección de Hoyos es la siguiente:

Dayne St. Clair; Ian Fray, Micael Silva, Maximiliano Falcon y Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright y Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.