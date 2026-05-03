Plan de Rescate para Familias Endeudadas: Propuestas de Provincias, Municipios y Bancos

La situación de morosidad en el sistema financiero argentino ha alcanzado niveles alarmantes, planteando un desafío importante tanto para el Gobierno como para la población. En este contexto, es crucial entender cómo se llegó a este punto y qué medidas se están tomando.

Desde diciembre pasado, se ha observado un gran incremento en los índices de morosidad en los créditos que afectan a personas y familias en Argentina. Esta situación ha surgido en gran medida por el aumento en las tasas de interés, que han sobrepasado la inflación, mientras que los salarios apenas logran ajustarse.

La actual crisis de morosidad: cifras alarmantes

El sistema bancario y no bancario del país enfrenta una transición complicada. Aunque las tasas de interés están comenzando a descender, los niveles de morosidad en créditos personales y tarjetas han alcanz cifras récord. A marzo de 2026, la morosidad había llegado a su punto más alto desde la crisis de 2001, con un impresionante 11% en créditos personales.

Por otra parte, las entidades no bancarias están experimentando tasas de morosidad aún más superiores, alcanzando un 25%. Este aumento ha afectado principalmente a jóvenes y jubilados, generando preocupación tanto entre consumidores como entidades financieras.

Impacto en el sector financiero

Esta situación no solo resulta preocupante para los deudores individuales, sino también para los bancos y empresas que ofrecen billeteras digitales. Con tasas de interés que podrían comenzar a acumularse rápidamente, la incertidumbre financiera se apodera de muchos hogares.

Un panorama preocupante

En marzo, se reportó un índice de morosidad bancaria del 11,2%, lo que impactó directamente en el 9,1% de los hogares argentinos. Además, la morosidad en préstamos otorgados a trabajadores del sector público mediante descuentos salariales puede alcanzar cifras superiores al 30%, dificultando así la posibilidad de refinanciar estas deudas.

Respuesta del Gobierno: El Plan de Protección de Ingresos de Santa Fe

En respuesta a esta creciente crisis, la provincia de Santa Fe ha lanzado un programa denominado «Plan de Protección de los Ingresos», que busca abordar la morosidad a través de diversas estrategias. Este plan pretende ofrecer soluciones tanto a empleados estatales como a trabajadores privados y jubilados, quienes se ven agobiados por la carga de las deudas.

Una de las medidas más destacadas es la posibilidad de refinanciar deudas en hasta 24 cuotas con tasas fijas. Además, para los empleados públicos se establecerá un límite de deducciones del 25% de sus salarios, similar a los criterios aplicables a créditos hipotecarios.

Cuestiones clave del plan santafesino

Este plan también ofrecerá apoyo financiero a las empresas del sector privado, fomentando líneas de crédito para consolidar deudas a plazos extendidos. Se espera que estas acciones no solo alivien la carga de deuda, sino que también promuevan la educación financiera entre la población.

Reajuste en el sistema financiero

Un nuevo límite en los descuentos salariales del 50% al 25% obligará a una reestructuración del sistema financiero global. Las cooperativas, mutuales y entidades que operan con códigos de descuento serán reempadronadas, y se les solicitará que reformulen las condiciones de sus préstamos. Aquellas que no se ajusten podrían encontrar restricciones para acceder a nuevos clientes.

Un alivio necesario para las familias

Este plan busca mitigar la angustia financiera de muchas familias donde un significativo porcentaje de ingresos se destina a saldar deudas. En promedio, 35% de los empleados públicos sufren descuentos por créditos en sus salarios, y hay miles de jubilados en situaciones similares.

El crecimiento de la morosidad se ha acentuado en una economía donde las cuotas, ahora sin licuación por inflación, presionan cada vez más sobre los salarios de la población. Este fenómeno ha atraído la atención y preocupación de diversas organizaciones bancarias y financieras.