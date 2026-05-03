Shakira prende fuego a Copacabana con «La Fuerte» en su concierto inaugural en Río de Janeiro

Shakira Deslumbra en un Megaconcierto en Copacabana: La Reina del Pop Latino Conquista a Río

Más de dos millones de fans se reunieron para vivir una experiencia inolvidable junto a la estrella colombiana.

Shakira hizo historia al convertirse en la primera artista latina en ofrecer un megaconcierto gratuito en la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro. La presentación comenzó con «La fuerte», una de las canciones de su reciente gira «Las mujeres ya no lloran», donde transmitió un poderoso mensaje de resiliencia y celebración.

Una Aclamación de Multitudes La artista fue recibida por un estruendoso aplauso de más de dos millones de seguidores que esperaron ansiosos su llegada, a pesar de que su actuación comenzó más de una hora después de lo previsto. La emoción se palpaba en el aire mientras los fanáticos esperaban bajo un cielo estrellado.

Un Escenario Monumental La artista apareció en un espectacular escenario de 1.500 metros cuadrados, el más grande jamás construido para este tipo de conciertos. La presentación se inició con un asombroso espectáculo de drones que formaron figuras impactantes, como una loba, que simboliza el empoderamiento femenino, seguido de un emotivo «Te amo, Río».

Vestuario E Impacto Visual Con un traje glamuroso que brillaba en los colores de la bandera brasileña, Shakira se acercó a su público, gesticulando y sonriendo mientras comenzaba su set. La cercanía con sus fans generó un ambiente lleno de alegría y euforia.

Una Noche de Emociones a Flor de Piel La emoción de la audiencia, muchos de ellos en el lugar desde temprano en la mañana, se reflejaba en gritos y llanto de alegría, al ver a su ídolo tan cerca. El ambiente se caldeó gracias a las actuaciones de Vintaje Culture y DJ Maz, que animaron la playa con electrizantes mezclas antes de la presentación principal.

Un Repertorio que Conquista Generaciones El show de Shakira, con una duración de más de dos horas, reunió 30 de sus más grandes éxitos, deleitando a un público diverso que abarcó varias generaciones. La artista, con 15 premios Grammy Latinos a su nombre, ofreció un repertorio lleno de nostalgia y felicidad.

Invitados Especiales y Colaboraciones Esperadas Entre los invitados a este evento monumental se encontraban las leyendas de la Música Popular Brasileña, Caetano Veloso y María Bethânia. Además, se anticipa la colaboración con la exitosa artista brasileña Anitta en «Choka Choka», una de las últimas fusiones que ha emocionado a sus seguidores.

Un Récord en Camino Este concierto marca un hito en la carrera de Shakira, ya que se espera que supere el récord de público de 2,1 millones establecido por Lady Gaga el año anterior. La gran afluencia de personas, principalmente latinos, llevó a las autoridades a cerrar los accesos vehiculares a Copacabana cuatro horas antes del evento.

Seguridad y Preparativos Especiales El evento requirió un despliegue masivo de seguridad, con cerca de 8.000 agentes de policía, y una infraestructura similar a la utilizada en las festividades de Año Nuevo, donde innumerables personas celebran en las playas de Río.