Los Negocios Detrás de los Medios

En un contexto de fervor político, la figura de Javier Milei se ha convertido en símbolo y controversia, desafiando las estructuras tradicionales de poder. Su imagen y discursos provocan una reflexión profunda sobre la política argentina y la relación entre ciudadanía y mediación.

En un intento de confrontar al sistema, Javier Milei ha manifestado su rechazo hacia los medios de comunicación, acusándolos de corrupción y desinterés. Esta actitud refleja un profundo desdén no solo hacia la prensa, sino también hacia cualquier forma de intermediación, marcando una clara tendencia hacia el tecnopopulismo en el que se presenta como la única voz del pueblo.

El Significado Detrás de la Imitación

La imagen de Milei frente a periodistas, llena de desagrado, nos permite entender la conexión emocional que genera. Más que un rechazo personal, su postura es un síntoma de un fenómeno más amplio en la política contemporánea, donde los populistas atacan a los medios como enemigos de su narrativa.

Constructos de Poder: Milei y su Representación

El exabrupto de Milei ante los reporteros no es un acto aislado. Su retórica busca el monopolio de la representación, despreciando cualquier forma de mediación que pueda cuestionar su mensaje. En este sentido, palabras como «casta» y «curro» resuenan como etiquetas de desprestigio en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es palpable.

La Desintermediación en la Modernidad

La crítica hacia las estructuras intermedias tiene su eco en la obra de Carlo Invernizzi Accetti, un respetado teórico de la democracia contemporánea. Invernizzi analiza cómo tanto populistas como tecnócratas se encuentran en una encrucijada común: su aversión a las organizaciones que mediatizan la política, desde partidos hasta sindicatos.

La Relación entre Mediación y Reconocimiento

El fenómeno del «perdedor» emerge como figura central en esta narrativa, un sujeto político que puede canalizar el descontento hacia el sistema. Invernizzi señala que, al apelar directamente al pueblo, se socavan las formas tradicionales de representación, promoviendo un discurso en el que la experticia se convierte en el nuevo campo de batalla.

La Era de la Desmediatización

En el contexto actual, la desintermediación no solo se limita al ámbito político, sino que también se manifiesta en las plataformas digitales y las nuevas tecnologías. Esta transformación ha llevado a una reconfiguración de la confianza, desplazando a las instituciones tradicionales hacia redes sociales que ofrecen una visión fragmentada de la realidad.

El Futuro del Periodismo en Tiempos de Cambios

Accetti pone de manifiesto que la llegada de la información instantánea, donde “todos son periodistas”, puede llevar a un vaciamiento del rol del periodista profesional. Este fenómeno se convierte en un deseo latente de los autoritarios: un mundo sin un periodismo crítico que supervisa y cuestiona al poder.