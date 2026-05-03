Super Astro Luna: Resultado del Sorteo de Hoy, Sábado 2 de Mayo

Los Números Ganadores del Super Astro: ¿Eres el Próximo Suertudo?

El popular sorteo de lotería, Super Astro Luna, acaba de anunciar los resultados de su sorteo del 2 de mayo de 2026. Con la posibilidad de ganar hasta 42,000 veces la apuesta, aquí te contamos si eres uno de los afortunados.

Fecha del sorteo: sábado 2 de mayo de 2026 Número ganador: 1878 Signo ganador: Aries Super Astro realiza dos sorteos diarios que ofrecen múltiples oportunidades para ganar.

¿Cómo Participar en el Super Astro?

Horarios de los Sorteos

Super Astro Sol: Lunes a sábado a las 16:00 horas. Super Astro Luna: Lunes a viernes a las 22:50 horas.

Sábados a las 22:45 horas.

Domingos y festivos a las 20:30 horas.

Recuerda que tienes un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar tu premio, de lo contrario, lo perderás.

Requisitos para Reclamar Tu Premio

Para retirar los premios, debes presentar:

El tiquete original sin alteraciones.

Una copia de tu cédula de ciudadanía (ampliada al 150%).

El formato SIPLAFT completamente diligenciado, disponible en puntos de venta.

Pasos para Jugar

Para optar a uno de los miles de millones en premios de Super Astro, puedes:

Visitar un punto de venta de Su Red o Super Giros .

o . Jugar en línea a través de su página oficial o descargando la aplicación.

Combinación Ganadora

Elige una combinación de:

Cuatro cifras del 0 al 9.

del 0 al 9. Un signo zodiacal, con la opción de seleccionar entre los 12 signos disponibles para aumentar tus posibilidades de triunfo.

El costo de las apuestas oscila entre 500 pesos y 10,000 pesos. Cuanto mayor sea la apuesta, mayor será el premio potencial.

Estructura de Premios

Para ganar el premio principal, debes acertar los cuatro números y el signo zodiacal. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

Premio Mayor : Cuatro cifras + signo = 42,000 veces la apuesta.

: Cuatro cifras + signo = 42,000 veces la apuesta. Tres cifras + signo : 1,000 veces la apuesta.

: 1,000 veces la apuesta. Dos cifras + signo: 100 veces la apuesta.

Los premios menores a 182 UVT (aproximadamente $8,565,830) se pagan en los puntos de venta autorizados. Para premios mayores a esa cantidad, se procede a validar en un punto de venta antes de recibir el monto en el Banco de Occidente.

Impuestos Aplicables

Todos los premios del Super Astro están sujetos a:

Retención del 20% : Se aplica a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1,709,136).

: Se aplica a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1,709,136). Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): Este impuesto del 4×1000 se cobra durante la transacción de retiro o consignación del premio.

Estos impuestos se deducen antes de que el ganador reciba la cantidad neta, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Ahora que conoces los detalles del sorteo, ¡revisa tus números y puede que hoy sea tu día de suerte!