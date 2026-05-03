El Estilo de la Sucesora: Qué Revela la Moda y Peinado de la Hija de Kim Jong-un sobre su Futuro como Líder de Corea del Norte

La hija de Kim Jong Un, Kim Ju Ae, está dando que hablar por sus elecciones de moda, desafiando las estrictas normas del régimen norcoreano con prendas de lujo. Su sofisticado estilo sugiere que podría estar siendo preparada para un futuro papel de liderazgo.

Marcas Prohibidas y Moda de Lujo

Kim Ju Ae, de 10 años, ha sido vista recientemente portando marcas occidentales prohibidas en Corea del Norte, consideradas por el régimen como «reaccionarias». Desde prendas de cuero hasta blusas llamativas, su guardarropa parece indicar que se le está preparando para suceder a su padre en el liderazgo del país.

Desde su debut público en 2022, donde apareció junto a su padre durante la inspección de un misil balístico, su imagen ha evolucionado. Con cabello largo y un estilo cuidado, ha captado la atención no solo por su linaje, sino también por su sentido de la moda.

Progresión en su Imagen Pública

En 2023, Kim Ju Ae fue vista con una chaqueta de Christian Dior valorada en unos $1,900. Esta elección es sorprendente dado que Corea del Norte implementó en 2020 la Ley de Rechazo a la Cultura Reaccionaria, que prohíbe la influencia cultural extranjera. Sin embargo, su estilizada presencia en actos oficiales evoca un cambio en la percepción de los jóvenes en el país.

Un Cambio Generacional en Corea del Norte

Expertos en estudios sobre Corea del Norte observan que estamos presenciando un cambio generacional significativo. Esta transformación cultural ha sido impulsada por el regreso de trabajadores norcoreanos después de la pandemia de COVID-19, quienes han traído consigo una mezcla de influencias, incluyendo aspectos de la cultura china.

La moda de Kim Ju Ae, que destaca frente a la austera vestimenta de los ciudadanos comunes, también refleja un propósito comunicativo: demostrar la distinción social de su familia. Según analistas, su estilo está diseñado para subrayar su posición privilegiada y su futuro relevante en el liderazgo del país.

Más que Moda: Un Mensaje Político

El uso de iconos de moda por parte de Kim Ju Ae no es solo una cuestión estética, sino una estrategia dentro del marco de propaganda del régimen. La ropa de lujo y los estilos occidentales que ostenta generan un contraste evidente con el día a día de la población, sugiriendo que, a pesar de la opresión política y cultural, hay una élite que accede a beneficios materiales.

Incluso las advertencias en los medios estatales sobre la «moda anti-socialista» no parecen disuadir a la joven, quien continúa apareciendo en público con outfits que romperían las normas establecidas.

Una Nueva Era en la Dinastía Kim

Kim Ju Ae no es la primera en su familia en objetivar el estilo como un símbolo de estatus. Su madre, Ri Sol Ju, también ha sido considerada un icono de la moda, y se cree que ambas están alineadas en estrategia de imagen y simbolismo de poder. Desde chaquetas de cuero hasta conjuntos perfectamente coordinados, cada aparición reitera que la niña está siendo preparada para más que simplemente ser la hija de un líder; ella podría ser la futuro símbolo de la dinastía norcoreana.

Este fenómeno de transformación realza cómo las normas culturales, a pesar de los esfuerzos por mantenerlas, están evolucionando entre las nuevas generaciones de la élite norcoreana, creando expectación sobre el futuro del liderazgo en Corea del Norte.