Llao Llao 2026: Empresarios se alejan de Milei y debaten inversiones al margen de la política

En un ambiente marcado por tensiones políticas y económicas, el encuentro en el hotel Llao Llao se llevó a cabo sin la presencia del presidente Javier Milei, reflejando la desconexión entre la elite empresarial y el gobierno actual.

El esperado evento, celebrado entre el 29 de abril y el 1 de mayo, no incluyó oficialmente al presidente, generando un clima de distanciamiento. La sintonía entre los líderes del Círculo Rojo y Milei se ha erosionado, luego de su controversial aparición en 2024, donde sus propuestas sobre la dolarización no encontraron el respaldo esperado.

Desconexión Entre el Gobierno y el Círculo Rojo

La relación entre Milei y las comunidades empresariales ha sido tensa, especialmente tras decisiones económicas que impactaron la confianza de los inversores. La exclusión del presidente del evento anual, donde solo estuvo presente el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, resalta la desconexión actual entre ambos mundos.

Proyectos Energéticos y Nuevas Iniciativas

En la agenda del encuentro se discutieron proyectos significativos como el gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro, adjudicado a Sicim y Víctor Contreras por su oferta competitiva. Según el empresario Marcos Bulgheroni, esta decisión favorecerá el desarrollo energético y la exportación de gas natural licuado a partir de 2028.

Interés Global y el Acuerdo con el FMI

La participación del inversor internacional Peter Thiel suscitó interés, aunque su estrategia en Argentina sigue siendo un misterio. Asimismo, se abordó el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que destaca sectores como energía y economía del conocimiento, planteando la posibilidad de proyectos innovadores como «Stargate Argentina», un centro de datos para inteligencia artificial.

Un Encuentro a Puerta Cerrada

El lema del encuentro, “Pensando el mañana, hoy”, encapsuló el deseo de las empresas de enfocarse en el futuro. Sin embargo, la falta de diálogo político genera dudas sobre la viabilidad de estos planes en un contexto de incertidumbre. Aunque la reina Máxima de Holanda y figuras influyentes como Marcos Galperin asistieron, el ambiente distendido contrasta con las tensiones políticas que se avecinan.

Así, el Llao Llao 2026 se despide sin una agenda política clara, un lujo que podría ser difícil de repetir en futuras ediciones, donde la contienda electoral se tornará inevitable y las líneas de fractura entre el sector empresarial y el gobierno podrían hacerse aún más evidentes.