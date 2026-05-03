Ante la oposición, el oficialismo avanza en nombrar jueces propuestos por Milei

El oficialismo se prepara para avanzar en el Senado en la designación de jueces y fiscales, abriendo el camino para cubrir más de 300 vacantes en el Poder Judicial. Esta medida ocurre en medio de intensas negociaciones con la oposición sobre la idoneidad de algunos candidatos propuestos.

Progresos en las Audiencias Públicas

La próxima semana continuarán las audiencias públicas organizadas por la comisión de Acuerdos, donde se discutirán los 31 de los 77 pliegos que fueron presentados recientemente. En la última sesión, se aprobaron sin oposición las nominaciones de 16 postulantes, lo que marca un avance en el proceso de selección

Tensiones entre las Fuerzas Políticas

Desde el radicalismo, liderado por Eduardo Vischi, anticipan que surgirán tensiones durante la tercera semana de audiencias. A pesar de esto, Patricia Bullrich, líder del bloque de La Libertad Avanza, y Juan Carlos Pagotto, presidente de la comisión de Acuerdos, son optimistas sobre la aprobación de los pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Expectativas en el PRO

El PRO, bajo la dirección de Martín Goerling, ha adoptado un enfoque positivo pero reconoce la necesidad de seguir conversando para coordinar el tratamiento de cada nominación.

Desafíos en el Tratamiento de Pliegos Judiciales

Las próximas semanas se presentan desafiantes para los libertarios, ya que aún no se ha fijado una fecha para una sesión en la que se incluyan nuevas propuestas judiciales. Esta situación es crucial, ya que para que los nuevos pliegos sean considerados, debe haber una convocatoria oficial.

Candidatos Controversiales en la Lista

Entre los candidatos propuestos se encuentra Juan Manuel Mejuto, que ha estado vinculado a la agrupación ultra K Justicia Legítima, y Hernán Figueroa, quien previamente apoyó una solicitada a favor de reformas judiciales. Además, otros nombres que generan debate son Ana Clarisa Galán, María Esther Pinos, y Pablo Matkovic, cada uno con su propio trasfondo que ha provocado objeciones dentro de la oposición.

Continúa el Descontento del Kirchnerismo

A medida que avanza el proceso, persiste el descontento del kirchnerismo, que ha cuestionado la falta de representación en las comisiones del Senado y la distribución de cargos que favorece a los bloques dialoguistas.

Próximos Pasos en el Senado

Para la tercera semana de audiencias, se espera que el oficialismo logre avanzar con el nombramiento de Ana María Cristina Juan, esposa de un juez actual, y Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, ambos propuestas que han acaparado la atención y críticas.