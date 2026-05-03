Shakira y DJs: El evento gratuito que reúne a 2 millones en Copacabana

La icónica playa de Copacabana se transformó en un mar de emoción y música con la espectacular presentación de Shakira, que convocó a más de dos millones de personas en un evento gratuito que quedará en la historia.

Una Noche Mágica Bajo la Luna Llena

La luna llena iluminaba las playas de Río mientras multitudes se congregaban para disfrutar del esperado show de Shakira. En un evento que resonó en la tradición de grandes artistas como Madonna y Lady Gaga, la «Loba» ofreció un espectáculo lleno de energía, congregando a más de dos millones de personas deseosas de vivir una experiencia única.

Presentación Emocionante con Grandes Estrellas

Con un retraso de aproximadamente una hora, Shakira hizo su entrada triunfal en un vibrante escenario vestido con los colores de Brasil. “Amo a Brasil”, expresó al público antes de deleitarlos durante dos horas de música. El evento no solo destacó su talento, sino que también contó con la participación de legendarios artistas brasileños como Caetano Veloso y Maria Bethânia.

El Alcalde Celebra el Éxito del Evento

El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, destacó en sus redes sociales el monumental éxito del evento, mencionando que “la Loba hizo historia en Río”. Cavaliere, quien asumió en marzo, se perfila como un posible candidato en las próximas elecciones.

Un Show que Hizo Vibrar a Todos

Shakira interpretó varios de sus mayores éxitos, incluyendo «Hips Don’t Lie» y «La Bicicleta», mientras que el escenario de 1,345 metros cuadrados fue testigo de un espectáculo lleno de sorpresas. La colombiana, con diez cambios de vestuario, dejó claro que su amor por Brasil es mutuo, como lo expresó una fanática con un tatuaje dedicado a ella.

Cultura y Seguridad en Río

El ambiente festivo se complementó con un dispositivo de seguridad sin precedentes, incluyendo casi 8,000 agentes, drones y cámaras de reconocimiento facial, garantizando la seguridad de los asistentes.

Un Impacto Económico Significativo

Se estima que el evento inyectará más de 800 millones de reales (aproximadamente 160 millones de dólares) en la economía local, demostrando que la música no solo une a las personas, sino que también beneficia a la comunidad.

El Amor de Brasil por Shakira

Con más de 100 millones de discos vendidos y una carrera llena de éxitos, Shakira cerró su show con una conmovedora interpretación de su tema «Bzrp Music Sessions, Vol. 53», dejando a todos los presentes con ganas de más.