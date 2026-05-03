Empresas con ONs deberán abonar USD 11,500 millones durante la gestión de Milei

La creciente deuda privada en Argentina se aproxima a un calendario de vencimientos que podría poner a prueba la capacidad de las empresas para honrar sus compromisos. ¿Estarán preparadas para enfrentar el desafío?

En medio de los constantes debates sobre la deuda pública, hay un fenómeno que comienza a ganar atención: la deuda privada. Este tipo de deuda, principalmente concentrada en Obligaciones Negociables, ha crecido notablemente en el último semestre, presentando una cara tanto positiva como desafiante para la economía.

Un Crecimiento Acelerado de la Deuda Privada

La expansión del endeudamiento privado ha permitido la inyección de capital en sectores productivos y ha favorecido la estabilidad en el mercado cambiario. Sin embargo, esto ha llevado a un exigente calendario de vencimientos que se acerca, lo que podría poner a prueba la sostenibilidad del financiamiento.

Calendario de Vencimientos: Un Desafío Inminente

Hasta finales de 2027, Argentina deberá afrontar un total de u$s11.500 millones en pagos, desglosados en u$s6.500 millones en amortizaciones y u$s5.000 millones en intereses. Según el análisis del economista Salvador Vitelli, los meses clave serán noviembre de este año, enero y julio de 2027, momentos en los que se concentrarán fuertes vencimientos que coinciden con severos pagos de deuda pública.

Condiciones de Endeudamiento: Una Divergencia Notoria

Los analistas son optimistas en cuanto a que se logrará «rollover» de los vencimientos a través de nuevas emisiones. Esto limitaría los pagos netos a los intereses de los u$s5.000 millones restantes.

Aprovechando tasas de interés más bajas que las del gobierno, empresas como YPF han emitido bonos accesibles, reflejando confianza del sector privado y una diferencia notable en comparación con los costos para el estado.

Tensión en el Mercado: El Dilema de la Deuda Pública

Los antecedentes históricos sugieren que podrían surgir tensiones en el mercado, especialmente en un año electoral. El calendario de pagos públicos, que asciende a u$s47.464 millones para el próximo año, podría intensificar la competencia por las divisas entre el sector público y privado.

Esto plantea la pregunta de si el sistema financiero argentino podrá satisfacer todas las necesidades de dólares. Algunos analistas sugieren que la deuda pública podría ser «rolleada» con nuevas emisiones, aunque esto no elimina la necesidad de fuertes pagos efectivos.

Proyecciones y Perspectivas para el Futuro

A medida que el gobierno intenta estimular la confianza mediante proyecciones optimistas sobre exportaciones, los desafíos continúan acechando. La situación es crítica, especialmente si se considera la posibilidad de que los ahorristas opten por «dolarizar» sus ahorros, como sucedió en elecciones pasadas.

La Liquidez del Sistema Bancario y sus Implicancias

A pesar de la actual liquidez de casi u$s40.000 millones en depósitos en dólares, solo una fracción ha sido destinada al crédito privado. La estrategia del gobierno de aprovechar estos fondos mediante «argendólares» se vuelve fundamental para enfrentar los próximos vencimientos.

Un Futuro Incierto

A medida que se acercan los desafíos, las empresas deberán demostrar su capacidad de repago y justificar la confianza depositada en ellas por los inversores. El tiempo dirá si podrán sortear la turbulencia que se avecina.