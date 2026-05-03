44 años del hundimiento del Belgrano: La soberanía es innegociable

Ayer, la Base Naval Puerto Belgrano fue escenario de un conmovedor tributo a los 323 marinos que perdieron la vida hace 44 años durante la Guerra de Malvinas. El evento estuvo encabezado por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti.

La ceremonia dio inicio con la llegada de las autoridades, seguido por la inspección del personal militar. Se hizo presente un emotivo despliegue con las banderas de guerra condecoradas, veteranos de la Guerra de Malvinas, miembros de la última tripulación y familiares de los caídos, quienes fueron recibidos por la Banda de Música de la Base Naval, que interpretó el himno nacional.

Palabras que Resuenan en la Memoria

Durante su discurso, el Ministro Presti rindió homenaje a los tripulantes del ARA «General Belgrano», subrayando su valentía y dedicación en la defensa de la soberanía argentina. «Hace 44 años, se llenaron de gloria defendiendo con honor nuestras Islas Malvinas», afirmó. También hizo hincapié en la necesidad de recordar a los 323 marinos que aún reposan en el mar: «Su sacrificio no debe ser olvidado».

El Reclamo Soberano por Malvinas

En su intervención, el Ministro reafirmó el compromiso de Argentina en su lucha por la soberanía de las Islas Malvinas, enfatizando que esta demanda se mantiene firme desde aquel 2 de mayo de 1982. “Es un reclamo forjado en nuestra historia y en el derecho, una necesidad irrenunciable de proteger lo que es nuestro”, concluyó.

Ritual de Recuerdo y Ofrendas

La ceremonia también incluyó una invocación religiosa y un toque de silencio en memoria de los caídos. Las autoridades y familiares llevaron a cabo la bendición de placas que serán instaladas en el Monumento Recordatorio, ubicado en la plazoleta adyacente al Comando de la Flota de Mar. Para culminar, se depositaron ofrendas florales en homenaje a los caídos en lo que constituyó la mayor tragedia naval de la Armada Argentina.

El evento tuvo la presencia de los jefes de los estados mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como otras altas autoridades militares y funcionarios del Ministerio de Defensa.