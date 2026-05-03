Andropausia: Un desafío masculino poco conocido

La reciente serie "El resto bien" trae a la luz una problemática que muchos hombres enfrentan pero pocos discuten: la andropausia, un proceso que no solo impacta la salud física, sino también la emocional.

¿Quién es Ariel y Qué Representa en la Series?

Ariel, interpretado por Benjamín Vicuña, es un hombre que acaba de cumplir 50 años y ha vivido con miedo a los cambios en su salud. A medida que la trama avanza, se desnudan sus inseguridades: desde revisar su apariencia hasta lidiar con un diagnóstico que lo lleva a cuestionar su vida.

La Andropausia: ¿Qué Es y Cómo Afecta?

La andropausia se refiere a la disminución de la hormona testosterona, lo que puede resultar en una baja del deseo sexual. Afecta alrededor del 7% de los hombres entre 40 y 60 años, pero esa cifra ascende a un 35% en aquellos mayores de 80 años, según el Dr. Mariano Cohen, especialista en andrología.

Un Diagnóstico Que Desmitifica

El contraste con la menopausia es notable. La menopausia es un proceso universal para todas las mujeres, mientras que no todos los hombres padecen andropausia. Para aquellos que sí, existen tratamientos accesibles, como la terapia de testosterona.

La Crisis de Identidad de Ariel

La serie no solo se centra en la andropausia, sino también en la complejidad de la vida de Ariel. Con cinco hijos y dos exesposas bajo el mismo techo, su vida es un torbellino. Vicuña destaca cómo su personaje refleja la lucha interna y cómo esa lucha se manifiesta en su entorno.

Un Tema Tabú en la Sociedad

Mientras la menopausia es un tema común de discusión, la andropausia suele ser mucho más reservada. Vicuña enfatiza que muchos hombres ocultan su sufrimiento tras un velo de indiferencia hacia el envejecimiento, aunque la realidad es diferente; el paso del tiempo afecta a todos, independientemente del género.

La Perspectiva Profesional

El Dr. Cohen aclara que muchos hombres que se quejan de disfunción sexual en realidad padecen de falta de libido debido a la andropausia. Además, puede generar otros problemas de salud, como la osteoporosis.

La Voz de los Especialistas

La psicóloga María Teresa Calabrese señala que, culturalmente, los hombres sienten la necesidad de ser fuertes y no mostrar vulnerabilidad. Esto, sumado a la falta de información sobre la andropausia, hace que el tema se evite en muchos espacios, incluso en terapia.

Desmontando Estereotipos

Ambas profesionales coinciden en que es vital hablar abiertamente sobre la andropausia, ya que es un tema que impacta profundamente la autoestima y la percepción de uno mismo de muchos hombres. La visibilidad que ofrece «El resto bien» contribuye a desmitificar este proceso.

La Importancia de Hablar

Iniciativas como la serie de Vicuña son cruciales para permitir que hombres se sientan más cómodos al discutir sus problemas de salud. La normalización de la conversación sobre la andropausia puede ayudar a desmitificar y reducir la estigmatización que rodea este proceso.