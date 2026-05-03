IA y Robótica Industrial: Un Sector en Auge

El Gobierno argentino busca implementar una innovadora ley que facilitará la creación de empresas conducidas completamente por inteligencia artificial. Aunque este avance es prometedor, aún queda camino por recorrer en la adopción de estas tecnologías.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reveló en su último anuncio la intención del Gobierno de avanzar con una legislación que permitirá la fundación de empresas totalmente gestionadas por inteligencia artificial. Sin embargo, a corto plazo, no se prevé un impacto significativo en el país, que se encuentra en una fase inicial de integración de IA.

Crecimiento Global de la Robótica y la IA

A nivel mundial, la tendencia hacia la robótica en la industria manufacturera continúa en alza. Un reciente informe de Bank of America destaca que en el último año, las inversiones en IA física superaron los 41 mil millones de dólares. En este contexto, la robótica industrial por sí sola alcanzó más de 20 mil millones de dólares anuales, con un crecimiento sostenido de entre el 10% y el 12% cada año.

Argentina: Un Terreno Fértil para la Innovación

Joaquín Dahl, CEO de Doing+, resalta que Argentina se encuentra en una etapa temprana de adopción, lo que significa una gran oportunidad de desarrollo. “Hay mucho por hacer en el sector, y la automatización es un eje clave al mejorar la eficiencia y reducir costos”, afirma. Un informe conjunto de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Accenture revela que actualmente, una de cada tres empresas industriales en el país invierte en IA, aunque la necesidad de más profesionales especializados es evidente.

Los Principales Sectores en la Carrera Tecnológica

Los sectores que están tomando la delantera en la implementación de inteligencia artificial en Argentina incluyen la metalmecánica, los hidrocarburos, la minería, la agroindustria y la industria automotriz. Las empresas ansían incorporar robots en procesos como la soldadura y la manipulación de piezas.

Desafíos en la Implementación

A pesar del interés, existen obstáculos significativos para la integración de estas tecnologías en las fábricas. El 70% de las empresas no comprende completamente la utilidad de la IA y un 65% desconoce su retorno de inversión. Los casos de uso son variados, abarcando desde agentes de IA hasta la automatización de procesos y la implementación de sensores en maquinaria.

El Impacto de la Automatización en el Empleo

Una de las preocupaciones más comunes respecto a la automatización es el impacto sobre el empleo. Las grandes empresas de software han intensificado este miedo, sin embargo, expertos indican que, en el contexto actual, lo que se observa es más una redistribución de roles que una reducción de personal.

Más que un Riesgo, una Oportunidad

Dahl enfatiza que el verdadero peligro para el empleo radica en aquellas empresas que no avanzan en su modernización y, por ende, pierden competitividad. “El desafío es ser competitivo en el mercado a través de la calidad, el volumen o la capacidad de venta”, concluye.

Ejemplos de Éxito en la Integración de IA

Un caso notable en la adopción de IA física en Argentina es el de Andreani, una empresa de logística que realizó una inversión de 30 millones de dólares para modernizar su planta de Pacheco. Con estas innovaciones, Andreani ha optimizado su flujo logístico y puede procesar hasta 26 mil paquetes por hora.