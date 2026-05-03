Descubre la ciudad de EE.UU. con el salario mínimo más alto: ¡US$21,65 por hora en mayo de 2026!

Tukwila, una pequeña ciudad en el noroeste de EE.UU., brilla con un salario mínimo que supera los 21 dólares por hora, marca un hito en las condiciones laborales del país.

En mayo, Tukwila, ubicada en el condado de King, Washington, se ha consagrado como la ciudad con el salario mínimo más alto de EE.UU., alcanzando los 21,65 dólares por hora. Este incremento salarial forma parte de un movimiento más amplio que destaca las mejoras en las condiciones laborales a nivel nacional.

El Informe que Revela el Aumento

Según el último informe de Automatic Data Processing (ADP), alrededor de 20 estados y más de 40 jurisdicciones locales han incrementado sus salarios base desde el 1 de enero. Estas modificaciones responden a regulaciones locales que ajustan los sueldos de acuerdo con la inflación de cada área.

Una Feria Laboral para el Futuro

En sintonía con su política laboral progresista, Tukwila organizó el evento South King County Career Showcase el 30 de abril, destinado a conectar a estudiantes de secundaria con empleadores y oportunidades educativas. Este encuentro tuvo lugar en el ShoWare Arena y busca atraer a los jóvenes a explorar nuevas trayectorias profesionales.

Beneficios para Estudiantes y Empleadores

Los organizadores del showcase explicaron que el evento ofrece una plataforma ideal para que empresas y programas educativos interactúen con estudiantes de diversas escuelas. Esta iniciativa permite a los empleadores apoyar a la juventud local en su desarrollo profesional mientras aseguran personal calificado para sus vacantes, que generalmente ofrecen salarios competitivos.

Normativas de Protección Laboral en Washington

Además de los impresionantes salarios, Washington también implementa estrictas regulaciones laborales. Por ejemplo, la ley prohíbe el uso de “créditos por propina”, lo que asegura que los empleados que reciben propinas reciban el salario mínimo completo, sin deducciones.

Otras Ciudades en la Competencia

Si bien Tukwila lidera la lista, otras ciudades también han aumentado su salario mínimo. Por ejemplo, en California, el sueldo mínimo asciende a 16,90 dólares, y en Nueva York es de 17 dólares.