Sergio Uñac: «El PJ debe ir a internas y aspiro a la presidencia tras la inhabilitación de Cristina»

Uñac: “El peronismo tiene una oportunidad para recuperar el poder en 2027”

El senador nacional Sergio Uñac analiza la situación actual del peronismo y se posiciona para una posible candidatura presidencial. Con un contexto económico complicado y expectativas renovadas, su mirada está puesta en la planificación y la conexión con la sociedad.

Un diagnóstico crítico de la economía

Uñac señala un estancamiento económico alarmante en el país, resaltando la pérdida de 25 mil empresas en los últimos dos años, lo que se traduce en el cierre de dos mil panaderías. Las economías regionales como la yerbatera, tabacalera y vitivinícola padecen a causa de altas inversiones y la falta de estrategia a largo plazo.

El futuro del peronismo en las elecciones

El senador considera que el peronismo tiene posibilidades de recuperar la confianza de la sociedad. «Las encuestas muestran a Milei como un jugador fuerte, pero el peronismo se posiciona como la oposición con la que la sociedad puede contar», afirma. Uñac se muestra entusiasta ante la idea de ser candidato y recorrer el país para conocer las inquietudes de la gente.

La importancia de las internas abiertas

Para él, la modernización del peronismo pasa por la creación de un proceso de internas abiertas que legitime a los candidatos. Sugiere dividir la elección en cuatro regiones y distintas fechas para fortalecer la democracia interna.

Vinculo con Cristina Kirchner

Respecto a la relación con Cristina Kirchner, Uñac aclara que no ha recibido un aval explícito pero tampoco es objeto de un veto. «Creo que hay apertura para diferentes candidatos en nuestro espacio», comenta. Además, considera que la figura de Kicillof es legítima en política, pero el peronismo debe presentar múltiples candidaturas para reflejar su diversidad.

Desafíos hacia 2027

Uñac reconoce que el peronismo debe evolucionar en su comunicación política, aprendiendo a conectar emocionalmente con la sociedad, lo que Milei ha sabido aprovechar. «El poder adquisitivo de la gente es un tema crucial que debemos abordar», afirma.

Propuestas para un liderazgo nacional

A lo largo de su trayectoria, ha sido firme defensor de un equilibrio fiscal que no sacrifique la calidad de vida. En cuanto a la fragmentación del peronismo, Uñac sostiene que la diversidad es un valor y que la unidad es clave para construir una alternativa sólida frente a la competencia.

Apertura de una nueva ventana política

Con el próximo ciclo electoral en el horizonte, Uñac siente que, tras la caída de la aprobación de Milei, se abre una oportunidad para que un candidato del interior tome protagonismo. «El país debe mirar hacia sus raíces, hacia el interior», afirma, señalando la importancia de una representación equitativa en la política nacional.

Construyendo el futuro juntos

Uñac concluye que el peronismo tiene la capacidad de reconciliarse con la sociedad, proponiendo un país que una en lugar de dividir. La clave estará en escuchar y aprender de las necesidades de la población para poder ofrecer soluciones efectivas.