Ritondo Apoya al Oficialismo y Critica las PASO

El líder del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, elogió la reciente intervención del jefe de Gabinete en el Congreso, resaltando avances en el funcionamiento institucional y la necesidad de establecer normas claras frente a los ataques personales en la política.

En su análisis sobre la presentación de Manuel Adorni, Ritondo destacó que la misma superó las expectativas y contribuyó a evitar un “show” que podría haber perjudicado la seriedad legislativa. “Es positivo que la gente pueda observar esto más allá del habitual clima del Congreso”, subrayó el diputado en una entrevista con Radio Rivadavia.

Redefiniendo el Sistema de Primarias

En relación al proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno de Javier Milei, Ritondo expuso su postura sobre la eliminación de las PASO. Aunque reconoce el costo asociado a este sistema, defendió su valía en el ordenamiento de la competencia política: “Las PASO han logrado cosas positivas, aunque son costosas”, comentó.

Una Alternativa Más Eficiente

Como solución, propuso un modelo de primarias no obligatorias, tanto para ciudadanos como para partidos, con el fin de reducir costos sin sacrificar la participación. “Quien desee participar para elegir un candidato podrá hacerlo, y quien no, no estará obligado”, explicó Ritondo, sugiriendo que este enfoque disminuiría significativamente los gastos operativos.

Incorporación de Tecnología en el Proceso Electoral

El legislador también abogó por la inclusión de herramientas tecnológicas en el sistema electoral, como la digitalización de afiliaciones y la implementación de mecanismos de votación con validación biométrica. Estas propuestas buscan modernizar el proceso y hacerlo más accesible para los ciudadanos, asegurando así una participación activa en la democracia.