Tras el Éxito de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’: 7 Series Donde la Moda es Protagonista

La moda en las series de televisión no es solo un elemento estético; se ha convertido en un lenguaje que narra historias y define personajes. A medida que los relatos se desarrollan, el vestuario se convierte en un protagonista indispensable, aportando matices cruciales a la trama.

Más que un simple atuendo

En el mundo del streaming, la moda ha evolucionado para convertirse en un recurso narrativo esencial. Cada prenda seleccionada refuerza conceptos de poder, pertenencia y conflicto. Desde dramas históricos hasta comedias contemporáneas, la vestimenta es una forma de expresión que influye en cómo los espectadores interpretan la narrativa.

Estilos que Marcan Época

Daisy Jones & The Six

Prime Video, 1 temporada, 10 episodios

Con un aire de los años ’70, «Daisy Jones & The Six» revive el espíritu rockero de la época. La protagonista, interpretada por Riley Keough, se convierte en un ícono de libertad y rebeldía a través de un vestuario cuidadosamente curado, que rinde homenaje a leyendas como Joan Jett y Stevie Nicks.

Emily in Paris

Netflix, 5 temporadas, 50 episodios

En «Emily in Paris», la moda parisina no solo es un telón de fondo, sino un actor principal. Lily Collins interpreta a Emily, quien utiliza su estilo vibrante para navegar por el mundo corporativo. Aquí, los estampados llamativos y los colores audaces cuentan historias de individualidad en el mágico entorno parisino.

Maxton Hall: los mundos entre nosotros

Prime Video, 2 temporadas, 12 episodios

En «Maxton Hall», el vestuario se convierte en un símbolo de jerarquía social. Diseñado por Gabrielle Reumer, los uniformes escolares son redefinidos, mostrando cómo cada pieza puede comunicar un mensaje sobre clase y pertenencia.

The Gilded Age

HBO Max, 3 temporadas, 25 episodios

La serie «The Gilded Age» explora la opulencia de la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX, con vestuarios que narran luchas de poder. Cada corset y cada joya se convierten en una representación visual de estatus y ambición.

My Lady Jane

Prime Video, 1 temporada, 8 episodios

«My Lady Jane» combina la moda isabelina con toques modernos, gracias al trabajo creativo de Stephanie Collie, quien logra equilibrar lo histórico con lo contemporáneo en un entorno fascinante.

The New Look

Apple TV+, 1 temporada, 10 episodios

«The New Look» narra el impacto de la revolución estética de Christian Dior tras la Segunda Guerra Mundial, donde la moda se presenta como una respuesta a tiempos difíciles. Juliette Binoche brilla como Coco Chanel, y cada atuendo cuenta la historia de una transformación cultural.

The Idol

HBO Max, 1 temporada, 5 episodios

Finalmente, «The Idol» explora el lado más provocador de la industria musical. La vestimenta de Lily-Rose Depp como Jocelyn está diseñada para comunicar sensualidad y poder en un ambiente de glamour y oscuridad.