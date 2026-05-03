Paternal celebra la reapertura de su icónica pizzería de 73 años: auténtica pizza al molde y sabores de bodegón

Yatasto: El regreso triunfal de una pizzería emblemática en Paternal

Yatasto, un clásico de la pizza porteña, reabre sus puertas tras años de cierre, renovando su historia y ofreciendo una experiencia gastronómica auténtica que atrae tanto a antiguos habitués como a nuevos amantes de la cocina local.

Un ícono de la gastronomía porteña resurge Ubicada en la esquina de Av. San Martín y Alvarez Jonte, Yatasto se suma a la lista de pizzerías que han resurgido en Buenos Aires, como La Casa Blanca y Antonito. Esta pizzería, con una larga trayectoria desde 1953, vuelve a encender su horno, conservando la esencia de su historia.

La historia detrás de Yatasto Fundada por dos matrimonios que veneraban al caballo Yatasto, una leyenda del turf argentino, la pizzería rápidamente se convirtió en el lugar de encuentro de los hinchas de Argentinos Juniors buscando un bocado delicioso antes o después de los partidos.

Una renovación necesaria Tras décadas de funcionamiento y varios cambios de dueño, Yatasto atravesó un período de decadencia que llevó a una importante remodelación. Con una inversión significativa, se restauraron y remodelaron las instalaciones, dejando atrás un espacio en mal estado. El piso original fue conservado para mantener la identidad del lugar.

Delicias que se mantienen en el menú La nueva etapa de Yatasto celebra la pizza porteña, conocida por su masa alta y esponjosa, ideal para quienes buscan authenticidad en cada bocado. Además de su famosa pizza de media masa con abundante queso, ofrecen opciones que van desde el desayuno hasta tintes gourmet, como la pizza con lomito ahumado y morrón agridulce.

¿Qué probar en Yatasto? Entre las sugerencias, su pizza de muzzarella destaca, con un precio de $21.000 por la grande. También ofrecen una sabrosa calabresa que equilibra su consistencia con tomate fresco. Menús ejecutivos de gran valor son parte de la oferta diaria, ideal para el almuerzo.

Un ambiente renovado y acogedor Yatasto ha transformado su interior, brindando un espacio luminoso con mesas de madera y un diseño atractivo. Las noches son especialmente vibrantes con un letrero de neón que invita a los transeúntes a disfrutar de esta experiencia culinaria.

Horarios y promociones La pizzería opera de 7 de la mañana a medianoche, ofreciendo desde café y medialunas hasta platos de bodegón como milanesas y pastas frescas para satisfacer todos los paladares. Con promociones atractivas, Yatasto se convierte en el lugar perfecto para compartir con amigos o disfrutar en familia.

Yatasto, más que una pizzería, una tradición Reabriendo con un enfoque en la tradición familiar y respeto hacia la auténtica pizza local, Yatasto promete seguir siendo un referente en la gastronomía porteña. La pizzería se compromete a ofrecer autenticidad sin dejar que el queso cheddar cruce su puerta.

Dirección: Av. San Martín 3201, Paternal. Instagram: @yatastopizza