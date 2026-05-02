Festival Gastronómico en Palermo: Costillar, Vacío y Empanadas desde $3.000

Disfruta de lo mejor de la gastronomía argentina en un evento gratuito este mayo. Una oportunidad perfecta para reunirte con amigos y familiares alrededor de deliciosos sabores nacionales.

La cita gastronómica que no puedes dejar pasar

Si hay algo que une a los argentinos, es el amor por un exquisito asado y unas jugosas empanadas. Este mayo, no te puedes perder la cuarta edición del Festival del Asado y la Empanada, un evento al aire libre que presenta lo mejor de nuestra cocina.

Con más de 30 puestos de comida y food trucks, el festival ofrece un sinfín de delicias a precios accesibles. Desde choripanes y costillares hasta empanadas representativas de todas las provincias, este festival es una celebración de nuestra identidad culinaria.

Delicias que podrás degustar

El festival será una experiencia federal, con empanadas típicas de cada rincón del país. Desde las famosas empanadas de Salta con su mezcla de papa, huevo y pimientos, hasta las jujueñas con arvejas, cada bocado será un viaje de sabor.

Descubre las empanadas de Tucumán, con matambre y pasas de uva, o las pequeñas y jugosas de La Rioja. Incluso podrás disfrutar de variedades con cordero patagónico, ¡una verdadera delicia!

Platos recomendados y sus precios

Empanadas para todos los gustos

– Empanada de osobuco braseado en 1980 Parrilla de Culto ($8,000 por pareja)

– Empanada santiagueña frita en La Magia del Flaco ($3,000 cada una)

– Empanada de cordero patagónico en Flama ($3,500)

– Empanada de asado y mozzarella en Tuma di Terra ($3,000)

– Empanada de bondiola braseada en Fierro ($5,000)

Carnes asadas imperdibles

– Costilla entera a la jaula en Todo Brasas ($23,000)

– Asado de una costilla en Asado Campero ($25,000)

– Bondiola al gancho desmenuzada en 1980 Parrilla de Culto ($16,000)

Fechas y horarios del festival

Días: viernes 1 y sábado 2 de mayo

Horario: de 12:00 a 23:00 horas

Lugar: Hipódromo de Palermo, Avenida del Libertador y Dorrego

Entrada: libre y gratuita