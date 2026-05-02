Gobierno en la cuerda floja: Agenda legislativa incierta y desgaste creciente

Luego de la prueba de fuego de Manuel Adorni en el Congreso, el oficialismo se prepara para impulsar una serie de proyectos legislativos que buscan marcar un cambio significativo.

Después de superar un intenso desafío en el Congreso, el Gobierno argentino se dispone a revivir su agenda legislativa, que había quedado estancada. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un conjunto de iniciativas el 25 de marzo, y ahora, en un contexto de tensiones internas, busca avanzar en su implementación.

Proyectos Claves del Oficialismo

Entre las propuestas que el oficialismo espera aprobar en breve se destacan varias reformas cruciales. La **Ley Hojarasca**, que pretende derogar normativas y decretos considerados obsoletos, ocupa un lugar central. Asimismo, se propone una nueva **Ley de Financiamiento Universitario** y una innovadora **Ley de Discapacidad**. Estas iniciativas se enmarcan dentro de un paquete más amplio que incluye reformas sobre propiedad privada, cambios en el sistema electoral y modificaciones al **Código Penal**, un panorama ambicioso que revela las intenciones del Gobierno.

Manuel Adorni en el Congreso: el Gobierno listo para retomar la iniciativa.

Reforma del Código Aduanero: Un Paso Necesario

Otras reformas propuestas incluyen una actualización del **Código Aduanero**, considerado desactualizado desde su sanción en 1981. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, está liderando esta iniciativa, que busca eliminar regulaciones obsoletas y simplificar el proceso aduanero. Este enfoque desregulador ha generado críticas y dudas en diferentes sectores, incluido el gremio de los trabajadores de la Aduana y la CGT, quienes han cuestionado las modificaciones planteadas.

Desafíos y Estrategias en la Conversación Política

En el transcurso de la negociación política, Diego Santilli, ministro del Interior, tomará un papel crucial. Con una buena relación con Karina Milei, secretaria general de la presidencia, se espera que él lidere las conversaciones con gobernadores y opositores. Santilli tiene programado un viaje a San Juan para reunirse con el gobernador Marcelo Orrego, lo que podría allanar el camino para obtener el apoyo necesario en un contexto de escasez de fondos y demandas salariales por parte de los sindicatos.

Conflictos Internos y Estrategias de Comunicación

A pesar de las tensiones internas en la Libertad Avanza, la situación parece haber suavizado momentáneamente. La presentación del informe de gestión de Adorni en el Congreso unió a los miembros del Gabinete en un intento por fortalecer la imagen del oficialismo. Sin embargo, las luchas internas aún persisten, y los problemas relacionados con las candidaturas podrían reavivarlas en un futuro cercano.

Enfrentamientos Políticos: Tailhade y Milei Alinean Sus Focos

La disputa entre Rodolfo Tailhade y Javier Milei añade otra capa de complejidad a la situación. El Ministerio de Seguridad ha decidido acusar a Tailhade de espionaje ilegal, en medio de acusaciones de que este reveló información personal afectando a la familia de Adorni. De este modo, las tensiones políticas continúan elevándose, mientras el clima de confrontación y polarización se mantiene vigente.