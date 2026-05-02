Disfruta del Fin de Semana Largo: Las Mejores Series y Películas de Netflix

Prepárate para un fin de semana largo de entretenimiento. Con el Día del Trabajador a la vuelta de la esquina, disfruta de 72 horas perfectas para relajarte con lo mejor de Netflix.

1. Envidiosa 4 (2026)

Género: Comedia/Romance. Vicky se embarca en la aventura de convivir con Matías y su hijo Bruno, lo que la lleva a descubrir los altibajos de la maternidad y a redefinir su concepto de familia. Capítulos: 10.

2. Los no elegidos (2026)

Género: Suspenso/Drama. Rosie, atrapada en una comunidad religiosa, ve su mundo cambiado cuando un fugado, Sam, llega a su vida. Las tensiones surgen entre su matrimonio y el oscuro pasado de Sam. Capítulos: 6.

3. El profe (2026)

Género: Comedia/Enseñanza. Eddy, un brillante matemático y pequeño criminal, finge ser un profesor para evitar la cárcel, mientras intenta desenmascarar a un peligroso criminal. Capítulos: 8.

4. La escalera (2022)

Género: Basada en hechos reales/Drama. La trama gira en torno al escritor Michael Peterson, acusado de asesinar a su esposa tras una misteriosa caída por la escalera. Capítulos: 8.

5. Una nueva jugada 2 (2026)

Género: Deportes/Comedia. Isla Gordon enfrenta diversos desafíos mientras mantiene su liderazgo en Los Angeles Waves. La serie aborda temas de machismo y la búsqueda de un nuevo entrenador. Capítulos: 10.

6. Ápex (2026)

Género: Acción/Suspenso. Una mujer se enfrenta a un asesino en serie en un mortal juego de supervivencia en medio de la naturaleza. Duración: 1 h 37 min.

7. ¡Patos! (2023)

Género: Comedia/Aventura. Una familia de patos escapa de su estanque en Nueva Inglaterra y se pierde en la ciudad de Nueva York durante su viaje a Jamaica. Duración: 1 h 32 min.

8. Cuestión de confianza (2025)

Género: Thriller/Supervivencia. Tras un escándalo, una estrella de Hollywood se refugia en una cabaña, enfrentando un brutal juego en el que debe sobrevivir. Duración: 1 h 30 min.

9. El verdugo (2017)

Género: Crimen/Suspenso. Un detective colabora en la captura de un asesino que imita un juego infantil, desentrañando un enigma aterrador. Duración: 1 h 38 min.

10. La inevitable derrota de Mister y Pete (2013)

Género: Drama. Dos niños, hijos de madres en problemas, deben sobrevivir juntos tras la inesperada desaparición de una de ellas. Duración: 1 h 38 min.