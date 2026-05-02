Policía turca usa gas lacrimógeno y detiene a 570 en las manifestaciones del Día del Trabajo

Este 1 de mayo, las celebraciones del Día del Trabajador en Turquía se vieron marcadas por la represión policial, con gas lacrimógeno y detenciones en Istanbul y otras ciudades del país.

Intervención Policial en Istanbul

Las fuerzas de seguridad turcas reprimieron manifestaciones en Istanbul, resultando en la detención de al menos 570 personas, según informó la Asociación de Abogados de Derechos Humanos (CHD). La policía utilizó gas lacrimógeno desde vehículos de control de disturbios para dispersar a la multitud.

Pelea por el Derecho a Protestar

Erkan Baş, presidente del Partido de los Trabajadores de Turquía, fue visto cubierto de gas pimienta mientras expresaba: «Aquellos en el poder hablan todo el año, démosle a los trabajadores la oportunidad de hablar sobre las dificultades que enfrentan al menos un día al año».

Restricciones en Taksim

La policía selló Taksim Square, un sitio emblemático para las protestas, impidiendo el acceso a dos grupos de manifestantes que habían planeado marchar hacia el lugar. El funcionario sindical Başaran Aksu fue arrestado justo después de criticar el cierre de la plaza, recordando que es un lugar utilizado por todos los ciudadanos.

Despliegue Policial en Todo el País

Las manifestaciones del 1 de mayo suelen estar sujetas a un fuerte despliegue policial en Turquía, y este año no fue la excepción. En el distrito de Mecidiyeköy, la policía utilizó gas lacrimógeno contra miembros del Partido de Liberación del Pueblo Marxista-Leninista (HKP), quienes intentaron avanzar mientras clamaban consignas contra el gobierno.

Arem de los Trabajadores y el Contexto Económico

Bajo el lema «Pan. Paz. Libertad.», sindicatos y asociaciones civiles convocaron a la acción en un contexto de creciente inflación, oficialmente situada en un 30%, pero que muchas estimaciones independientes sitúan en torno al 40%.

Apoyo a los Mineros

En Ankara, aproximadamente 100 mineros que habían realizado una huelga de hambre durante nueve días para exigir el pago de salarios atrasados fueron recibidos con aplausos mientras se unían a la marcha del Día del Trabajador, que destacó por su gran afluencia de jóvenes.

Detenciones Previas a las Manifestaciones

Antes de las manifestaciones, las autoridades turcas emitieron órdenes de detención y búsqueda contra 62 personas, de las cuales 46 fueron identificadas como figuras de la oposición, sindicalistas y periodistas que estaban consideradas «probables autores de ataques».