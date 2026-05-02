114 Víctimas del Fentanilo: Desde Récords de Vida al Dolor de la Pérdida

El alarmante hallazgo de neumonías mortales en el Hospital Italiano de La Plata en 2025 destapó un oscuro capítulo en la historia médica de Argentina, donde más de 114 personas perdieron la vida tras recibir un fentanilo contaminado.

El 2 de mayo de 2025, el Hospital Italiano de La Plata lanzó una alarma por la inusual y trágica muerte de varios pacientes, tras ser diagnosticados con neumonía de origen indeterminado. A medida que la situación se desarrollaba, emergió un escándalo sanitario de dimensiones alarmantes que dejó al menos 114 muertes y alrededor de 50 supervivientes en su estela, todos con un punto en común: el uso de un fentanilo producido por el laboratorio HLB, vinculado al empresario Ariel García Furfaro.

Las Consecuencias de un Opiáceo Contaminado

Desde el inicio de la crisis, se ha tejido una red de investigaciones con 13 imputaciones relacionadas. Los familiares de las víctimas han alzado sus voces pidiendo justicia y un control más riguroso sobre la trazabilidad de los medicamentos, en especial aquellos tan peligrosos como el fentanilo. La situación ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de las normativas sanitarias y de producción.

Desenmascarando el origen de la tragedia

La alertante noticia de la clausura de la planta de HLB por parte de la ANMAT se conoció un año antes, cuando se iniciaron las primeras investigaciones relacionadas con la existencia de ampollas contaminadas que habían sido administradas a los pacientes en el hospital mencionado. Este diagnóstico reveló que el producto había ingresado en el flujo hospitalario de manera irregular, dejando una estela de muerte y desconfianza.

Con el avance de las indagaciones, se descubrió que **al menos 9** pacientes murieron inicialmente debido a la administración de un fentanilo que contenía bacterias resistentes a los antibióticos. Este hallazgo planteó interrogantes sobre las condiciones y la seguridad en la producción farmacéutica en el país.

Un Año de Lucha y Búsqueda de Justicia

Durante un año, se contabilizó un angustiante aumento en el número de fallecidos, en lo que se convirtió en un escenario complejo y trágico. El 13 de mayo de 2025 fueron reportados **nueve** muertos; con el paso del tiempo, las cifras aumentaron a **114** fallecidos y **49** sobrevivientes, un fenómeno que ha desatado reclamaciones y movilizaciones en distintos puntos del país.

El papel de la ANMAT y la reacción del gobierno

La situación ha derivado en una crisis de credibilidad para la ANMAT, organismo encargado de regular la seguridad y calidad de los medicamentos en Argentina. Mientras los familiares de las víctimas exigieron responsabilidad y respuesta, el ministro de Salud, Mario Lugones, enfrentó críticas por su silencio y su falta de acción ante el escándalo. Las instituciones se encuentran bajo un intenso escrutinio, lo que indica que el impacto de esta crisis salud pública podría repercutir en las prácticas administrativas futuras.

El Trasfondo de la Industria Farmacéutica

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio en el centro del escándalo, ahora enfrenta una posible condena de entre 10 y 35 años en prisión. Su empresa había prosperado en un contexto de irregularidades, y la calidad de sus productos se había cuestionado durante años. Con una historia llena de controversias, la figura de Furfaro ha sido objeto de informes que lo vinculan a prácticas poco éticas dentro de la industria farmacéutica argentina.

Demandas de reformas y el futuro del control sanitario

A medida que se realizan las indagaciones, organismos nacionales están considerando una auditoría exhaustiva de los sistemas de alerta y seguridad de la ANMAT. Se busca implementar nuevas normativas que aumenten la trazabilidad de medicamentos esenciales, pues la tragedia del fentanilo ha demostrado que un sistema débil puede tener consecuencias devastadoras.